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Luto en la música: murió reconocido cantante de salsa

Su hija confirmó lo sucedido este 17 de mayo de 2026.

Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

mayo 17 de 2026
07:02 p. m.
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La industria salsera se encuentra afrontando un difícil momento debido a que falleció una de las voces más destacadas de Puerto Rico.

Sammy Marrero, el vocalista histórico de la orquesta La Selecta, murió este 17 de mayo de 2026, a sus 84 años.

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El 'trovador de la salsa', como se le conocía en el entorno musical, fue la voz detrás de éxitos como 'Payaso', 'La cuna blanca', 'Jíbaro soy', 'Falsedades' y 'Mi barrio'.

Además, era oriundo de Coamo, Puerto Rico, y, teniendo en cuenta su destacada y amplia trayectoria, siempre fue considerado uno de los artistas más importantes de la salsa clásica en Latinoamérica.

Este fue el desgarrador mensaje de Jenissa Marrero, la hija de Sammy Marrero, tras la muerte del reconocido cantante de salsa

Jenissa Marrero, la hija de Sammy Marrero, confirmó su muerte con un sentido mensaje.

"Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años. Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público. Fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable", escribió.

"Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida. Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo", añadió.

Willy García lamentó la muerte de Sammy Marrero, el ícono de la salsa

En sus redes sociales, Willy García publicó una foto de Sammy Marrero, exaltó su legado e indicó que está sintiendo un gran dolor.

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"Otro día de esos, una gran pérdida. El maestro Sammy Marrero nos deja mucha música. Nos quedamos con su legado, pero duele", puntualizó.

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