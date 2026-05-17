Científicos están desconcertados por el hantavirus Andes: esto es lo que saben y lo que aún no logran explicar

El brote de hantavirus Andes que puso bajo vigilancia internacional al crucero “Hondius” volvió a centrar la atención de científicos y autoridades sanitarias en una de las variantes más particulares y peligrosas de este virus: su capacidad de transmitirse entre humanos.

Aunque el hantavirus circula desde hace décadas en la Patagonia argentina y chilena, los especialistas reconocen que todavía existen muchas preguntas sin resolver sobre el comportamiento de la cepa Andes, especialmente después de los recientes contagios vinculados al barco que zarpó desde Ushuaia.

Actualmente, investigadores argentinos intentan entender qué factores ambientales favorecen su aparición, cómo actúa el roedor que lo transmite y por qué el virus, en algunos casos, logra pasar de una persona a otra.

¿Qué animal transmite el hantavirus Andes?

El principal reservorio del virus Andes en la Patagonia es el ratón colilargo, conocido científicamente como Oligoryzomys longicaudatus.

El contagio inicial ocurre cuando las personas tienen contacto con saliva, orina o heces de roedores infectados, especialmente en espacios cerrados o poco ventilados.

El biólogo Raúl González Ittig, profesor de genética de poblaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, explicó que los casos podrían estar relacionados con fenómenos ambientales asociados a El Niño.

Según detalló, las lluvias intensas generan más vegetación y alimento para los roedores, lo que incrementa la población de estos animales y aumenta las posibilidades de contacto con humanos.

Hay más individuos y hay mayor probabilidad de que algún trabajador rural se infecte.

¿Por qué el virus puede transmitirse entre personas?

Lo que más preocupa a la comunidad científica es que la cepa Andes tiene una característica poco común: en casos excepcionales puede transmitirse de humano a humano.

Sin embargo, los expertos aclaran que esto no ocurre con facilidad ni funciona como el covid-19 o la gripe.

El epidemiólogo Rodrigo Bustamante, del hospital de Bariloche, aseguró que la transmisión interhumana “no es una regla sino un evento excepcional”.

Además, explicó que normalmente se requiere un contacto muy cercano: menos de un metro de distancia y durante al menos 30 minutos.

¿El virus mutó recientemente?

Los científicos descartan que el virus haya sufrido una mutación reciente que explique la transmisión entre personas.

La infectóloga María Ester Lázaro, quien investigó el hantavirus Andes durante años en Bariloche, explicó que se trata de un virus “muy estable”, diferente a otros como el covid-19 o la influenza.

Cada hantavirus ha evolucionado desde tiempos ancestrales con su roedor hospedero sin sufrir mutaciones relevantes.

Lo que aún no logran explicar los investigadores es por qué, en algunas ocasiones, una persona infectada puede transmitir el virus a otra y desencadenar cadenas de contagio como las registradas en brotes anteriores de 1996, 2018 y ahora con el caso del crucero.

¿Por qué es tan difícil estudiar el hantavirus?

Los especialistas reconocen que uno de los mayores problemas para investigar esta enfermedad es que los casos siguen siendo relativamente pocos.

La doctora Lázaro explicó que se necesita mucho tiempo para reunir suficientes casos que permitan sacar conclusiones sólidas.

En hospitales como el de Bariloche, normalmente solo se registran entre dos y cuatro casos al año.

A eso se suma que la enfermedad puede empeorar rápidamente.

Al inicio, los pacientes suelen presentar síntomas similares a una gripe, acompañados de diarrea o vómitos. Pero, según los médicos, en cuestión de horas pueden pasar a un estado crítico y necesitar respiración asistida.

¿Qué investigan ahora los científicos?

Otro de los focos actuales de investigación está en Tierra del Fuego, desde donde salió el crucero “Hondius”.

Los especialistas buscan determinar si el roedor presente en esa región corresponde al mismo ratón colilargo o si se trata de una subespecie diferente que también podría actuar como reservorio del virus.

Para ello, expertos del Instituto Malbrán viajarán a Ushuaia para adelantar estudios epidemiológicos y ambientales.