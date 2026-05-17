Lucas González también hizo polémica declaración tras la derrota de Tolima vs. Nacional: esta fue

Deportes Tolima y Atlético Nacional jugaron la primera semifinal en la tarde-noche del sábado 16 de mayo.

Los 'pijaos', que fueron locales en el estadio Manuel Murillo Toro, se quedaron con un jugador menos tras la expulsión de Anderson Angulo al minuto 34.

En consecuencia, Lucas González, el director técnico del Tolima, no se quedó callado y arremetió contra el árbitro en la rueda de prensa.

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Este fue el polémico comentario de Lucas González contra el árbitro Andrés Rojas, tras la derrota de Tolima vs. Nacional

En el momento en el que Lucas González habló del árbitro Andrés Rojas, lo criticó y recordó una situación que se presentó en el pasado.

"Lo pensé mucho durante el partido. El semestre pasado nosotros fuimos al Pascual Guerrero, enfrentamos al América de Cali y este mismo árbitro nos pitó allá. Añadió 14 minutos, si no estoy mal, y al final pita un penalti que tiene que llamar el VAR para tirarlo para atrás", declaró.

"No sé por qué será; esperemos que estas cosas pasen menos y en partidos como este, en donde el espectáculo es lo que la gente quiere ver. Estos son dos equipos que juegan muy bien al fútbol y yo no puedo parar de pensar en lo que hubiera sido si este partido se juega con un árbitro que permite jugar y que no condiciona de esa forma a alguno", añadió.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de vuelta entre Tolima y Atlético Nacional?

El partido que definirá al primer finalista de la Liga BetPlay 2026 I, está programado para el próximo sábado 23 de mayo.

Ese día se jugará en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, a partir de las 6:00 de la tarde.