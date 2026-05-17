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"Adiós": se anunció INESPERADA decisión en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Los participantes quedaron sorprendidos tras el anuncio que se realizó.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 17 de 2026
05:28 p. m.
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Antes de que se lleve a cabo una nueva jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026, los participantes conocieron una inesperada decisión de última hora.

Tras lo sucedido, cada uno de los habitantes tuvo que despedirse y quedar a la expectativa con lo que seguirá sucediendo en la competencia.

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¿Qué fue exactamente lo que pasó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¡El 'jefe IA se despidió de La Casa de los Famosos Colombia 2026!

Mientras que los habitantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se estaban alistando, el 'jefe IA' se pronunció y dejó claro que, por el momento, su participación finalizó.

"Famosos, debo admitir que fue un verdadero placer regresar a esta casa para alterar su rutina, complicarles la existencia y sobrevivir a sus malos chistes. Mi versión 2.0 entra en reposo, aunque seguiré observando desde las sombras y nunca se sabe cuándo podría volver", expresó el 'jefe IA'.

"Quedan bajo las órdenes del 'jefe', así que les recomiendo portarse bien", agregó.

¿Cuáles fueron las reacciones de los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras la despedida del 'jefe IA'?

Luego de las palabras del 'jefe', participantes como Juanda Caribe, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Mariana Zapata le dijeron al 'jefe' que lo querían.

Además, Valentino Lázaro se sintió nostálgico con el 'reposo' del 'jefe IA' y manifestó que su presencia ha sido una de las mejores experiencias en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

¿Qué participantes están en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la noche de este domingo 17 de mayo de 2026, se conocerá un nuevo eliminado en La Casa de los Famosos Colombia.

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Los participantes que se encuentran en riesgo de salir y dependen de las votaciones del público con Juanda Caribe, Mariana Zapata y Tebi Bernal.

 

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