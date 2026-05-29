"El voto con fusil no existe": comandante de las Fuerzas Militares sobre elecciones

Este 31 de mayo, se estará llevando a cabo la primera vuelta presidencial en Colombia, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir al próximo jefe de Estado entre 11 opciones disponibles en el tarjetón. Sin embargo, hay preocupación en materia de seguridad en distintas regiones del país.

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En diálogo con Noticias RCN, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo López, respondió a cuestionamientos con relación al control territorial que se estará adelantando a lo largo de la jornada.

¿Cuáles son esas zonas del país que más le preocupan por presencia de grupos armados durante ese fin de semana?

"Hoy estamos enfocándonos especialmente en el Cauca, en el Valle del Cauca, Nariño, en Norte de Santander, en Caquetá, Meta, Putumayo, Guaviare. Hemos venido incrementando nuestro control y esto viene acompañado de una serie de operaciones militares que nos han permitido también ir golpeando las estructuras y debilitando para poder llegar a este 31 de mayo".

¿Qué están haciendo frente a la carnetización de las disidencias de las Farc?

"Bueno, esto nosotros lo hemos llamado instrumentalización electoral, instrumentalización de la población. Esto no pasa solamente en elecciones, esto es una acción criminal sistemática, pero aquí la instrumentalización de la población hace parte de eso. Es el control social lo que ellos quieren hacer, es supuestamente poder carnetizar".

"Hemos venido observando este riesgo. Hemos venido tomando algunas decisiones de manera articulada con las diferentes instituciones del Estado. Estamos tratando de llegar allá a esas Juntas de Acción Comunal para que el pueblo colombiano pueda salir a votar libremente, en paz. Voten tranquilos, el voto es suyo, de nadie más. Cuando está votando, nadie lo ve".

¿Habrá voto de fusil este domingo en algunas regiones como denunció Federico Gutiérrez?

"El voto con fusil no existe. Aquí puede haber una instrumentalización. Para eso hemos tomado una serie de medidas, una serie de dispositivos que van a permitir garantizar la seguridad".

"No es solamente la Fuerza Pública. Esto depende de una acción interinstitucional. Esto depende de la colaboración armónica. Entonces tenemos que acudir a la institucionalidad".

¿Qué decirles a los colombianos frente a la seguridad en esta jornada de este 31 de mayo?

"Decirles a los colombianos que las fuerzas militares garantizamos la protección de la democracia, la estabilidad institucional y la seguridad de todos los colombianos en todo el territorio. Ayúdenos a que los soldados de tierra, mar, aire y río puedan ejercer su trabajo, puedan llegar hasta la mesa, hasta el puesto de votación".