Estas zonas del país tendrán restricción de parrillero por las elecciones presidenciales

Con miras a garantizar el normal desarrollo de los comicios presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026, las autoridades locales en Colombia han comenzado a desplegar sus respectivos planes de seguridad y orden público.

Aunque a nivel nacional el Decreto 0188 establece los lineamientos generales para la jornada, la restricción de parrillero en motocicleta no se aplicará de forma masiva en las grandes capitales. Por el contrario, se trata de una medida focalizada que solo ha sido adoptada por un selecto grupo de entes territoriales.

A diferencia de procesos electorales anteriores, ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali e Ibagué confirmaron que no implementarán limitaciones a la movilidad de motociclistas con acompañante.

Sin embargo, en el norte del país la situación es distinta. Diversas alcaldías locales en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre determinaron que prohibir el parrillero es una herramienta indispensable para blindar la seguridad en los puntos de votación y evitar alteraciones del orden público.

Municipios que tendrán restricción del parrillero por elecciones

Los decretos emitidos de manera independiente por los mandatarios locales especifican que la prohibición del parrillero —aplicable en algunos casos tanto para hombres como para acompañantes en general— regirá de forma temporal durante los horarios previos, concomitantes y posteriores a la votación.

Las zonas del territorio que aplicarán de manera estricta esta restricción corresponden a:

Municipios y áreas rurales de Sucre: Localidades focalizadas del departamento han determinado restringir la circulación de parrillero ante alertas tempranas de seguridad.

Poblaciones del norte y centro de Bolívar: Municipios intermedios decidieron suspender el tránsito de acompañantes para facilitar el control de los cuadrantes de la Policía.

Localidades específicas de Córdoba: Municipios con antecedentes de alta concentración ciudadana implementarán la medida para agilizar la vigilancia perimetral de los puestos de votación.

¿Quiénes pueden circular con parrillero?

Los decretos locales contemplan que los miembros de la Fuerza Pública, personal de salud en ejercicio de sus funciones, organismos de socorro, empresas de seguridad privada y funcionarios debidamente acreditados de la Registraduría Nacional del Estado Civil estarán exentos de la medida.

Las autoridades de tránsito recordaron que quienes infrinjan estas disposiciones locales se exponen a sanciones económicas que superan los 650.000 pesos, además de la inmovilización inmediata del vehículo. Se solicita a los ciudadanos verificar las normativas específicas de sus municipios antes de movilizarse a las urnas.