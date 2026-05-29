Bogotá vive las primeras pruebas con pasajeros en el Metro: “Esto ya no tiene reversa”

Bogotá comenzó a vivir uno de los momentos más esperados en su historia reciente: las primeras pruebas del Metro con pasajeros a bordo. Aunque se trató de un recorrido controlado entre las estaciones 1 y 2, en la localidad de Kennedy, la emoción fue evidente entre quienes pudieron subirse por primera vez a uno de los trenes del sistema que durante décadas fue promesa y hoy ya es realidad.

El trayecto duró cerca de 30 minutos y permitió poner a prueba distintos sistemas de seguridad y operación del metro, que movilizará hasta 1.800 pasajeros por tren, equivalentes aproximadamente a siete buses articulados de TransMilenio.

Así se vive el primer recorrido en el Metro de Bogotá

Las imágenes del recorrido muestran modernos vagones amplios, pantallas informativas, cámaras de seguridad y un sistema completamente eléctrico y automatizado. Cada tren tendrá seis vagones y podrá transportar cerca de 250 personas por coche.

“Es emocionante ver llegar el tren y poder subirse. Después de tantos años de proyectos y promesas, por fin Bogotá está viendo rodar su metro”, relataron los periodistas de Noticias RCN durante el recorrido.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la panorámica de la ciudad desde el viaducto elevado, especialmente sobre la localidad de Kennedy, donde actualmente avanzan las pruebas.

Además, el sistema operará sin conductor. Aunque en esta fase hay pilotos a bordo, el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que los trenes cuentan con tecnología GOA4, el nivel más alto de automatización ferroviaria.

“Esto va a operar automáticamente. El conductor solo está presente durante las pruebas”, señaló el mandatario.

El metro promete reducir trayectos de más de dos horas

Uno de los principales impactos será el ahorro en tiempos de desplazamiento. Actualmente, una persona que vive en Bosa puede tardar más de dos horas en llegar al norte de Bogotá. Con el metro, ese mismo recorrido hasta la calle 72 podría hacerse en aproximadamente 32 minutos.

El alcalde también confirmó que las obras avanzan dentro de los cronogramas establecidos.

Según explicó, este año deberá quedar terminado completamente el viaducto, mientras que en 2027 se realizarán pruebas integrales en toda la línea. La operación comercial está proyectada para marzo de 2028.

“Estamos cumpliendo los plazos y trabajando para garantizar que el metro entre en funcionamiento en 22 meses”, afirmó.

Los vecinos del metro ya sienten el cambio

En barrios como Las Vegas, El Triunfo, Bellavista y Sumapaz, el paso de los trenes ya se convirtió en parte del paisaje diario.

Muchos habitantes salen de sus casas solo para grabar el recorrido y ver pasar los vagones.

“Esto es un sueño hecho realidad para nosotros, para nuestros hijos y para toda la comunidad”, dijo una habitante del sector.

Las autoridades también hicieron un llamado a construir desde ahora una cultura ciudadana alrededor del sistema, similar a la que existe en otras ciudades del país.

“Hay que cuidar el metro, respetarlo y apropiarnos de él porque es de todos los bogotanos”, concluyeron durante la transmisión.