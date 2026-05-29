Captaron a turista nadando en la Fontana di Trevi: quedó grabada

Una mujer fue captada ingresando a la Fontana di Trevi, uno de los monumentos más emblemáticos de Roma. El video del momento se volvió viral en redes sociales y terminó con la intervención de las autoridades en pleno centro de la capital italiana.

Las imágenes fueron grabadas por turistas que se encontraban visitando la histórica fuente barroca el 28 de mayo. En los videos se observa cómo la mujer supera las barreras de protección e ingresa al agua mientras decenas de personas observan la escena.

¿Qué pasó en la Fontana di Trevi?

Según reportaron medios italianos, la mujer entró irrespetando las normas a la fuente para refrescarse.

Lejos de mostrarse preocupada por incumplir las normas del lugar, la turista permaneció varios segundos dentro del agua mientras era observada por otros visitantes que registraban la situación con sus celulares.

Sin embargo, la escena no tardó en llamar la atención del personal encargado de la vigilancia del monumento. Los llamados stewards, responsables de supervisar el acceso al lugar, intervinieron rápidamente y la retiraron de la fuente.

La Fontana di Trevi es uno de los sitios turísticos más visitados de Italia y cuenta con estrictas medidas de protección para evitar daños a la estructura histórica.

De acuerdo con el diario italiano La Repubblica, la mujer habría logrado esquivar los controles instalados alrededor del monumento antes de ingresar al agua.

¿Qué se sabe sobre las sanciones en la Fontana di Trevi?

Las autoridades italianas han reforzado en los últimos años los controles en los principales puntos turísticos del país debido al aumento de comportamientos considerados irrespetuosos con el patrimonio histórico.

La Fontana di Trevi es uno de los monumentos más protegidos de Roma y está prohibido ingresar al agua, sentarse sobre sus estructuras o realizar actividades que puedan afectar su conservación.

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Mientras el video sigue acumulando reproducciones, muchos usuarios cuestionan si la búsqueda de contenido para redes sociales está llevando a algunos turistas a ignorar las normas más básicas de conservación patrimonial.