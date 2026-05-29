Estos serían los rivales de Santa Fe y Medellín en caso de clasificar en los playoffs de Sudamericana

Independiente Santa Fe y Medellín son los dos únicos equipos colombianos que llevarán el nombre de Colombia en la Copa Sudamericana. Y es que luego de quedar eliminados en la fase de grupos de Libertadores, ambos elencos se remitieron a pelear los playoffs del segundo torneo más importante.

Ahora, los cafeteros tendrán que superar la fase previa de este torneo, la cual se dará ante los segundos mejores de cada grupo. En este caso, Santa Fe se medirá con Caracas y Medellín con Vasco Da Gama.

Estos serían los rivales de Santa Fe y Medellín si pasan de playoffs

Este viernes se conocieron como quedarían las llaves de octavos de final en caso de que ambos elencos avancen de los playoffs.

En el caso de Santa Fe, su camino sería complicado si quiere repetir el título continental. Si superan a Caracas, los cardenales se medirán con River Plate de Argentina, uno de los equipos con mejor rendimiento en la fase de grupos.

Por el lado del poderoso, si superan a los brasileños se medirían con Olimpia de Paraguay, histórico del continente por su alto palmarés.

Así quedaron los cruces de playoffs de Sudamericana

A: Gremio vs. Bolívar

B: RB Bragantino vs. Sporting Cristal

C: Vasco da Gama vs. Independiente Medellín

D: O'Higgins vs. Boca Juniors

E: Tigre vs. Nacional

F: Caracas FC vs Independiente Santa Fe

G: Cienciano vs. Lanús

H: Santos vs. Universidad Central (UCV)