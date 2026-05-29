Maluma se quebró al recordar a Yeison Jiménez

Maluma no pudo contener las lágrimas al recordar a Yeison Jiménez durante una entrevista para Billboard Latin. El cantante paisa habló de la amistad que construyó con el artista de música popular en los últimos meses y confesó que aún le cuesta aceptar su fallecimiento.

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones entre los seguidores de ambos artistas, especialmente por la emotividad con la que Maluma recordó los momentos compartidos con el intérprete de música popular.

¿Qué dijo Maluma sobre Yeison Jiménez?

Durante la conversación, Juan Luis Londoño, nombre real de Maluma, recordó cómo pasó de tener una relación distante con Yeison Jiménez a construir una amistad cercana en poco tiempo.

Según explicó, aunque se conocían desde hacía varios años dentro de la industria musical, solo recientemente comenzaron a compartir más espacios personales y profesionales, lo que incluso los llevó a trabajar juntos en una colaboración musical.

Al hablar del tema, el cantante paisa se mostró visiblemente afectado y terminó quebrándose durante la entrevista.

"Me da mucha tristeza porque estuvimos muy unidos durante unos meses. Hablar de él es muy fuerte", expresó mientras intentaba contener las lágrimas.

¿Por qué se emocionó tanto Maluma?

Más allá de la pérdida, Maluma confesó que una de las cosas que más le duele es no haber conocido mejor a Yeison Jiménez cuando tuvo la oportunidad.

El artista aseguró que siente que el tiempo compartido fue demasiado corto y que le hubiera gustado fortalecer mucho más esa amistad.

"Yo lloro porque me perdí muchos años de conocerlo. Lo conocí muy poco tiempo y me pregunto por qué no hablamos más antes", manifestó.

Sus palabras reflejaron un sentimiento de nostalgia que conectó rápidamente con miles de seguidores en redes sociales.

¿Qué recordó Maluma del homenaje a Yeison Jiménez?

El cantante también habló del homenaje realizado en el Movistar Arena de Bogotá, donde tuvo la oportunidad de compartir con la familia del artista.

Maluma recordó especialmente el encuentro con la esposa y la hija de Yeison Jiménez, un momento que calificó como profundamente emotivo.

Además, aseguró que desconocía el nivel de admiración que el cantante de música popular sentía por él, algo que descubrió tras su fallecimiento.

"Cuando lo conocí fue una bomba de amor. Era una persona muy especial", afirmó.

Finalmente, destacó el legado artístico y empresarial que dejó Yeison Jiménez y aseguró que su recuerdo permanecerá vivo a través de su música y del cariño que sigue despertando entre sus seguidores.

Las declaraciones de Maluma se han convertido en uno de los momentos más comentados de la entrevista y han generado una ola de mensajes de apoyo y nostalgia entre los fanáticos de ambos artistas.