¿Puede sacar la basura una noche antes de que pase el camión?: proyecto busca evitar esto en Bogotá

Bogotá se encuentra trabajando para fortalecer las estrategias que permitan mejorar la cultura ciudadana en torno a la problemática generada por la mala recolección de residuos en diferentes zonas de la ciudad.

Por esto, la Alcaldía de la ciudad se encuentra presentando el proyecto ‘La basura pasa a tiempo’. Esta iniciativa va orientada a promover que la ciudadanía utilice la franja horaria adecuada para sacar la basura en los horarios correspondientes.

¿En qué consiste esta estrategia?

Según el reporte de la Alcaldía, el objetivo principal es que la basura no permanezca durante largas horas en el espacio público ya que la recolección en horas adecuadas permite reducir regueros, malos olores, contaminación y contribuye al cuidado del entorno.

La UAESP informó que diariamente en Bogotá se generan más de seis mil toneladas de residuos lo que equivale a llenar 3,5 torres Colpatria.

“Sacar la basura a tiempo parece una acción pequeña, pero tiene un impacto enorme en la limpieza de las calles, la convivencia y la percepción del espacio público. Cuando una comunidad cambia este comportamiento, inspira también a otras personas a hacerlo”, señaló el secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo.

Así mismo, la Encuesta Bienal de Cultura Ciudadana 2025 reveló que aumentó en 10% el número de personas que dice separar residuos alcanzando a un 38,4% de la población, y que 9 de cada 10 personas (91,9%) rechaza arrojar residuos en horarios no permitidos.

De otro lado, el 71,7 % de los bogotanos no reutiliza materiales, el 64,8 % presencia uso inadecuado de contenedores de residuos en el espacio público y el 63,7 % reporta que sus vecinos sacan basura a deshoras.

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Fases de la estrategia

Según la Alcaldía, la campaña va dirigida en dos fases en donde la primera de esta va dirigida a posicionar el mensaje en cada uno de los hogares que actualmente no cuentan con los espacios adecuados para el almacenamiento. También, en zonas en las que los comerciantes generan frecuentemente residuos.

También se llevarán jornadas puerta a puerta en algunos de los barrios priorizados para informar sobre los horarios establecidos en los que se realiza la recolección de los residuos.