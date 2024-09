A piedra se enfrentaron conductores de vehículos particulares y de camiones en medio de bloqueos

En medio de los múltiples bloqueos que tienen lugar en distintos puntos del país, este 3 de septiembre se vivió extrema tensión en el kilómetro 0 de la vía al Llano, luego de que conductores de vehículos particulares se enfrentaran a los camioneros.

Noticias RCN llegó hasta este punto, donde los propietarios de vehículos particulares aseguraron permanecer en el lugar desde hace varias horas pidiendo a los conductores de vehículos de carga permitirles el paso, sin embargo, recibieron solo negativas.

Población pide a transportadores cesar los bloqueos en todo el país

Uno de los presentes en el sitio dijo a este medio que llevaba allí más de 24 horas, y que la situación estaba alcanzando un clima complicado: “nos están probando el pulso (…) hay niños acá, no quieren dejar pasar a nadie”, aseguró.

“Nosotros como pueblo estamos ofendidos. Necesitamos que llegue el Esmad y muevan a esa gente de ahí (…) Llevo más de 24 horas, ya estoy desesperado”.

Adicionalmente, les hizo un contundente llamado: “Que si quiere hacer un paro, que paren ellos, que no se muevan; el país se va a trancar, no va a haber comida ni combustible. Pero no tiene por qué joder al pueblo que necesita llegar a su casa”.

Duros enfrentamientos entre transportadores y conductores de vehículos particulares en vía al Llano

Minutos después de conocidas estas declaraciones, se registraron los primeros enfrentamientos en el km 0 de la vía al Llano. Periodistas de Noticias RCN lograron captar el momento en que los transportadores y algunos conductores de vehículos se agredieron con piedras.

Es de señalar que también se reportan bloqueos en distintos puntos del país, y de la capital colombiana. En Bogotá se han registrado estas situaciones en la salida por la calle 80, hacia Chía, por el norte; en Usme, por el sur; al igual que en Suba y la Circunvalar con calle 51.

Los conductores iniciaron la jornada de manifestaciones como consecuencia del alza en el precio del ACPM.