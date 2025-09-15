Abecé para entender la descertificación de EE. UU. a Colombia

El documento oficial enviado al Congreso establece que Colombia, junto con Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, fue designada como país que “ha fallado demostrablemente” en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia antidrogas.

La medida se adoptó en el marco de la Foreign Relations Authorization Act (FRAA) y la Foreign Assistance Act (FAA).

¿Qué significa la descertificación?

Pese a la decisión, Trump subrayó que la ayuda estadounidense continuará. “La asistencia a Colombia sigue siendo vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”, señala el texto, que marca un contraste entre la crítica y el respaldo.

Las razones de la decisión

El documento asegura que bajo el gobierno de Gustavo Petro la coca "cultivation y cocaine production" alcanzaron “niveles récord”. Además, cuestiona lo que describe como intentos del presidente colombiano de buscar “accommodations with narco-terrorist groups”, lo que a juicio de Washington agravó la crisis.

También se afirma que Colombia no cumplió ni siquiera con sus “vastly reduced coca eradication goals”. Según la determinación, la responsabilidad del incumplimiento recae en el “political leadership”, aunque se reconoce el trabajo de las instituciones de seguridad y de las autoridades locales que “show skill and courage” frente al narcotráfico.

Las condiciones de EE. UU.

Trump advirtió que la designación podría ser reconsiderada si Colombia adopta “more aggressive action” en tres frentes principales:

Reducir los cultivos de coca y la producción de cocaína.

Perseguir judicialmente a productores, traficantes y beneficiarios del negocio ilícito.

Mejorar la cooperación con Estados Unidos para llevar a los líderes criminales a la justicia.

Lo que viene

Aunque la descertificación representa un golpe político y diplomático, la Casa Blanca insistió en valorar el “service and sacrifice” de funcionarios colombianos en la lucha contra el narcotráfico.

IMPORTANTE: El mensaje final del documento abre la puerta a una eventual revisión, siempre y cuando el país cumpla con las condiciones impuestas.