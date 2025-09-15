OFICIAL | Estados Unidos descertifica a Colombia en la lucha antidrogas para 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este 15 de septiembre que el presidente Donald Trump determinó que Colombia, junto con Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, “ha fallado demostrablemente” en sus obligaciones de cooperación contra el narcotráfico durante el último año.

La decisión de Washington y sus implicaciones

El comunicado, enviado al Congreso, advierte que Colombia sigue figurando entre los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas, situación que contribuye al narcotráfico internacional pese a los esfuerzos locales en interdicción y erradicación.

“He determinado que la asistencia de Estados Unidos a Colombia es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos”, señala el documento, dejando abierta la continuidad de la cooperación bilateral pese a la descertificación.

Contexto global y repercusiones

La decisión se produce en medio de la crisis que enfrenta EE. UU. por el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, consideradas por Washington una emergencia nacional de salud pública. Según cifras oficiales, más del 40% de las muertes por sobredosis en ese país corresponden a opioides.

Para el Gobierno de Gustavo Petro, la medida supone un revés político en su intento por replantear la política antidrogas y abrir un debate internacional sobre nuevas estrategias. La descertificación, aunque no elimina de manera inmediata la ayuda estadounidense, sí debilita el respaldo político de Washington a Colombia en este campo.

Esto había dicho Gustavo Petro minutos antes del anuncio oficial

“Hoy voy a anunciar que nos descertifican. Después de decenas de muertos de policías, soldados y de gente del común, todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurnen más las narices”.