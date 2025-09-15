CANAL RCN
Colombia

OFICIAL | Estados Unidos descertifica a Colombia en la lucha antidrogas para 2026

El Gobierno de Donald Trump incluyó a Colombia en la lista de países que no cumplieron con sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico.

Foto: ONU / Freepik

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
08:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este 15 de septiembre que el presidente Donald Trump determinó que Colombia, junto con Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, “ha fallado demostrablemente” en sus obligaciones de cooperación contra el narcotráfico durante el último año.

La decisión de Washington y sus implicaciones

El comunicado, enviado al Congreso, advierte que Colombia sigue figurando entre los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas, situación que contribuye al narcotráfico internacional pese a los esfuerzos locales en interdicción y erradicación.

“He determinado que la asistencia de Estados Unidos a Colombia es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos”, señala el documento, dejando abierta la continuidad de la cooperación bilateral pese a la descertificación.

Contexto global y repercusiones

La decisión se produce en medio de la crisis que enfrenta EE. UU. por el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, consideradas por Washington una emergencia nacional de salud pública. Según cifras oficiales, más del 40% de las muertes por sobredosis en ese país corresponden a opioides.

Para el Gobierno de Gustavo Petro, la medida supone un revés político en su intento por replantear la política antidrogas y abrir un debate internacional sobre nuevas estrategias. La descertificación, aunque no elimina de manera inmediata la ayuda estadounidense, sí debilita el respaldo político de Washington a Colombia en este campo.

Esto había dicho Gustavo Petro minutos antes del anuncio oficial

“Hoy voy a anunciar que nos descertifican. Después de decenas de muertos de policías, soldados y de gente del común, todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurnen más las narices”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Abecé para entender la descertificación de EE. UU. a Colombia

Estados Unidos

Petro dijo que EE. UU. “nos descertifican” en lucha contra las drogas

Cauca

Abogado de la Defensoría fue secuestrado en el Cauca: hombres armados se lo llevaron

Otras Noticias

Jhon Durán

Captaron a Jhon Jáder Durán caminando en muletas en un aeropuerto

La situación física de Jhon Jáder Durán generó preocupación tras verlo caminando en muletas en un aeropuerto.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 15 de septiembre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy lunes 15 de septiembre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Cuidado personal

¿Por qué han aumentado las extracciones de implantes mamarios en Estados Unidos?

México

Tragedia en México: seis muertos y nueve heridos dejó una balacera durante celebración

Artistas

Martín Elías Jr. recreó foto junto a su padre con la IA y conmovió a sus seguidores