Petro dijo que EE. UU. “nos descertifican” en lucha contra las drogas

En medio de un discurso este lunes, el presidente Gustavo Petro reveló que Estados Unidos decidió descertificar a Colombia en materia de lucha antidrogas, una medida que marca un nuevo capítulo en la relación bilateral en torno a este tema.

“Hoy voy a anunciar que nos descertifican. Después de decenas de muertos de policías, soldados y de gente del común, todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurnen más las narices”, aseguró el mandatario.

¿Qué significa la descertificación?

La descertificación es un mecanismo que emplea Estados Unidos para señalar a los países que, a su juicio, no cumplen de manera efectiva con los compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Aunque no implica automáticamente sanciones, sí puede generar restricciones en cooperación internacional, asistencia económica y apoyo político.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión, ni se conocen los detalles de los criterios aplicados en el caso colombiano.

Impacto y reacciones

La declaración del presidente Petro se produce en un contexto de tensiones con Washington por las políticas de drogas de su Gobierno, en especial por el énfasis en la sustitución de cultivos y la crítica frontal al modelo de erradicación forzada.

La descertificación podría abrir un debate interno sobre la efectividad de la estrategia antidrogas del actual gobierno y sobre las repercusiones que esta medida tendrá en la cooperación bilateral.

La noticia está en desarrollo y se esperan más reacciones de autoridades nacionales e internacionales en las próximas horas.