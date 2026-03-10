¿Cuánto tiempo tardarán en arreglar el enorme socavón que colapsó una calle en Suba?: esto revelaron

Un enorme socavón que apareció en plena vía del barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, mantiene afectada la movilidad en este sector de Bogotá.

El colapso se produjo en mitad de la calle, donde el pavimento se hundió repentinamente y dejó un cráter de grandes dimensiones, obligando al cierre del corredor mientras se realizan las inspecciones técnicas y los trabajos de reparación.

La situación ha impactado a la comunidad del sector, que ahora enfrenta restricciones de movilidad debido al tamaño del daño y al riesgo de que el terreno continúe cediendo.

¿Qué fue lo que pasó realmente para que se formara un hueco en una calle en Suba?

El socavón que se formó en la vía del barrio La Gaitana tiene proporciones considerables. En el lugar se puede observar un hueco profundo, ancho y largo que dejó completamente destruida una parte del pavimento.

Pero el problema no se limita únicamente al cráter visible. Según las autoridades, el daño se extiende por debajo de la vía, ya que el suelo en el punto donde termina el pavimento se encuentra completamente socavado.

La causa del colapso estaría relacionada con la fractura de una tubería de 12 pulgadas, lo que provocó filtraciones de agua en el subsuelo.

Esa filtración comenzó a lavar progresivamente el material que servía de soporte al pavimento, compuesto principalmente por arenas y elementos de la subbase. Al perderse ese soporte, la estructura de la vía terminó debilitándose hasta colapsar.

Como resultado, cerca de 30 metros cuadrados de pavimento se hundieron, generando un enorme cráter. Además, las autoridades advierten que existe riesgo de que el colapso se expanda hacia ambos sentidos de la vía.

¿Cuánto tardarán en arreglar el hueco en Suba?

Durante las inspecciones también se detectó un problema adicional en la zona. Los equipos técnicos identificaron afectaciones en una segunda infraestructura subterránea de mayor capacidad, correspondiente a una tubería de aproximadamente un metro de diámetro (40 pulgadas).

Esto implica que los trabajos de reparación no solo se concentrarán en la tubería que se rompió inicialmente, sino que también deberán intervenir esta segunda estructura, lo que hace más complejo el proceso.

La gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, explicó que el primer paso será asegurar el terreno antes de iniciar la intervención.

Poder perfilar el terreno, poder asegurar bien el área para que sea segura para los trabajadores de la empresa que van a ejecutar el arreglo y obviamente cambiar más o menos unos 18 metros de tubería es lo que tenemos en este momento identificado que pudo haber sido lo que falló por una tubería mucho más resistente y que no nos vaya a generar una falla posterior.

De acuerdo con las autoridades, la reparación del socavón requerirá varias fases técnicas que incluyen el aseguramiento del terreno, la intervención de las tuberías afectadas y la reconstrucción de la vía.

Por esta razón, el tiempo estimado para completar la intervención está entre 15 y 30 días, periodo durante el cual la movilidad en este corredor permanecerá restringida.

De momento, mientras avanzan las obras, la Alcaldía Local de Suba mantiene coordinación con las entidades responsables del proceso y realiza seguimiento permanente a las labores que se adelantan en el lugar.