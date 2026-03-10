CANAL RCN
Colombia

Hombre habría simulado un accidente para esconder el asesinato de una mujer y su bebé en Bogotá

Lo que parecía ser un accidente de tránsito, se volvió en un presunto doble asesinato.

Accidente fue fachada de asesinato.
Accidente fue fachada de asesinato. Foto: Noticias RCN | Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 10 de 2026
11:51 a. m.
El punto de partida para desenredar este macabro crimen fue el 12 de diciembre de 2025. Aquel día, en el parque Bosque Popular a pocos metros del Jardín Botánico en Bogotá, murieron una mujer y su bebé de 10 meses.

Teniendo en cuenta la forma en que se dieron los fallecimientos, la primera hipótesis es que supuestamente hubo un accidente de tránsito. Esto, debido a que un carro había quedado encima de un separador vial y chocó con un árbol.

Tres meses después, cambió la hipótesis

Pasadas las 5:00 a.m., el vehículo estaba transitando en sentido oriente – occidente por la calle 63 entre carrera 68 y avenida Rojas cuando se accidentó. Aparte de los fallecidos, un hombre quedó herido.

Más de tres meses después, el caso tuvo un giro inesperado. El accidente parece que fue la fachada que presuntamente usó el sobreviviente para ocultar la verdad: doble homicidio.

La pista que cambió el foco fue la autopsia de las víctimas. Por un lado, la mujer tenía lesiones en el cuello ocasionadas por un cuchillo u otra arma cortopunzante; y el cuerpo del bebé contenía lesiones consecuentes a zarandeos o agitaciones violentas.

Al momento de hacer una reconstrucción de los hechos, se supo que estas heridas fueron ocasionadas antes del choque; abriendo entonces la posibilidad de que hayan sido asesinatos.

Las pistas que delataron al hombre

Otros detalles que alteraron el rumbo de la investigación fueron: los videos de las cámaras y muestras biológicas halladas en el carro. Además, permitieron conocer lo ocurrido previo al siniestro.

El hombre fue con la mujer a Villa Luz donde recogieron al bebé. La mamá se percató que el menor estaba muerto, por lo que le exigió explicaciones al conductor. La discusión terminó con los presuntos ataques del hombre con el cuchillo.

La escena del crimen también fue alterada. De acuerdo con las autoridades, el hoy capturado limpió el carro, desapareció algunas pruebas y ocasionó el accidente a propósito. Sumado a ello, habría acomodado los cuerpos para que la fachada no se cayera y se ocasionó las lesiones.

