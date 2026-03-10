Paloma Valencia insiste en que “es el tiempo de gobernar de las mujeres” y baraja posibles opciones como fórmula

La Gran Consulta por Colombia fue protagonista de la jornada de elecciones del domingo, 8 de marzo, con una votación de 5.857.395 votos, que superó ampliamente la votación de la Consulta de las Soluciones y la del Frente por la Vida.

Y Paloma Valencia logró configurarse como la más popular de la jornada, tras obtener 3.236.286 votos, que representan un 45,8% de la votación total de su consulta en la que Juan Daniel Oviedo quedó en segundo lugar con 1.255.510 votos (17,8% de la votación) y Juan Manuel Galán, en tercero con 327.765 votos (4,6% de la votación).

Tras la primera jornada electoral del 2026, la candidata del Centro Democrático se convirtió, además, en la mujer más votada en la historia del país en justas relacionadas con unas elecciones presidenciales. En diálogo con Noticias RCN reaccionó a este logro e insistió en que el país empieza a abrazar la idea de ser gobernado por una mujer:

“Estoy muy honrada. Es el tiempo de las mujeres y es una escalera que vienen construyendo mujeres que han dado la batalla, que trabajan todos los días, que dan todo cada uno de los días de la semana por sacar adelante a su familia y darle luz a este país (…) voy a representarlas a todas y trabajar para demostrar que a la mujer colombiana le llegó el tiempo de gobernar y no hay nada que la detenga”.

Empiezan a barajarse opciones de fórmula vicepresidencial:

Juan Daniel Oviedo, el segundo en votación durante la jornada, coincidió con Paloma, en declaraciones entregadas a RCN el lunes, en que se están barajando opciones para encontrar la mejor fórmula vicepresidencial.

De aceptar cualquier ofrecimiento, pidió que se modere el discurso sobre la paz, la implementación del acuerdo con las Farc-EP y el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sin embargo, y a diferencia de Abelardo de la Espriella que ya escogió a su vicepresidente, en la gran consulta siguen “evaluando, mirando varios nombres que pueden ser interesantes para el país. Juan Daniel sabe que lo adoro y él es perfecto tal cual es. No creo que sea una negociación. La gracia de esta gran coalición es demostrar que los colombianos podemos ser distintos y caminar juntos”, comentó la candidata, que también se refirió a la designación del exministro José Manuel Restrepo como fórmula de De la Espriella:

“Me alegra por el doctor De la Espriella. José Manuel Restrepo es un gran señor y economista. Nosotros estamos hablando con los diferentes sectores y evaluando cuáles son las metas que tenemos como candidatos presidenciales. Queremos elegir la primera mujer presidenta de Colombia, es nuestro propósito, y tenemos que buscar quién es el mejor coequipero”.

Paloma hace un llamado a atender el sector salud y a recibir con los brazos abiertos a los votantes de Petro en 2022:

Bajo la idea de que “muchos de los que votaron por Petro se sientan bienvenidos, que sientan que hay un proyecto que los mira, que los reconoce, que les da la posibilidad de unirse en un propósito superior que se llama Colombia”, la candidata de la Gran Consulta por Colombia se mostró lista para atender el sector salud, que ha registrado un aumento en las quejas de pacientes durante el ‘Gobierno del cambio’:

“Los problemas que tiene este país no son ni de izquierda ni derecha. No se refiere a temas puntuales, sino a soluciones concretas, como en el problema de la salud. Nosotros tenemos que intervenir ya el sistema para que a la gente le den sus medicamentos y la deuda hay que condicionarla a que vuelva el servicio, los tratamientos, procedimientos. Que a los colombianos los atiendan de manera inmediata”.

Advirtió que “este Gobierno tiene una boca dulce. Dice un montón de cosas, les promete a los colombianos un montón de cosas, pero la capacidad de hacer realidad lo que han prometido es baja. Hoy tenemos una crisis en salud y una crisis en la inflación. Colombia tiene derecho a ser bien gobernada, a buscar alternativas de futuro más incluyentes, sin odio de clases como su base de discurso. El país puede aspirar a más”.

Y, entendiendo que su proyecto político, al igual que la consulta, busca conciliar visiones distintas del país, bajo la idea de una Colombia que “supere la pobreza, le dé oportunidades a su pueblo, que tenga calidad de educación, procure que este país se enriquezca y cuide a los informales”, reforzó su mensaje de empoderamiento femenino:

“Todavía hay muchos que dicen que no votarían por una mujer y es el momento para votar por una mujer, que las mujeres demostremos lo que somos capaces de hacer (…) no hay ninguna mujer que no pueda hacer cualquier oficio, no hay oficios de hombres”.