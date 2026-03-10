¿Por qué José Manuel Restrepo aceptó ser la fórmula de Abelardo de la Espriella? Solo han coincidido tres veces

En su tercer encuentro, el profesor universitario y exministro de Hacienda e Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, aceptó ser la fórmula vicepresidencial del candidato por el movimiento de Salvación Nacional, Abelardo de la Espriella.

En entrevista con Noticias RCN, a su llegada a Bogotá, reveló que “anoche, justamente, estaba en Barranquilla en una comida con él y con su esposa, con el equipo directo de la campaña, y allí fue donde se consolidó esta iniciativa, que, entre otras cosas, es una apuesta por el futuro del país, por el respeto a los que piensan distinto, a construir en la diversidad, de experiencia, de madurez y con conocimientos en temas económicos, de hacienda pública, de desarrollo productivo y de educación”.

Antes de ese tercer encuentro con la familia y equipo del doctor De la Espriella, habían coincidido, únicamente, en dos ocasiones. “La segunda fue para hablar de algunos temas económicos y la primera fue en un evento público, una marcha en homenaje a Miguel Uribe Turbay”, pero fue el lunes, en la noche, cuando llegó formalmente la propuesta. Hasta entonces, "lo que rondaba en redes sociales no eran más que rumores”.

¿Por qué aceptó sumarse a la campaña de De la Espriella?

En diálogo con este medio, el exministro explicó que lo que más le atrajo del proyecto político de su fórmula es su visión sobre el futuro del país, en un momento en el que, según dijo, “más que nunca necesitamos gastarnos todo el liderazgo posible, todo el conocimiento posible, en beneficio de una nación que necesita darles respuesta a muchas personas, a los campesinos, a los trabajadores, a los independientes, esos que tienen un negocito, a los jóvenes, respuestas en salud, en energía, construir un modelo de país milagro con esperanza. Lo que más me atrajo es que él hablaba del país milagro y yo hablaba de la esperanza”.

De momento, no aspira a otro cargo que no sea la vicepresidencia, bajo la consigna de “servirle a los demás, porque quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir”. Y tiene claro que, de ganar las elecciones, su trabajo será abrir la economía de Colombia al mundo y generar confianza en los inversores extranjeros:

“Yo voy a ser un puente internacional, un puente para el relacionamiento de cara a la reconstrucción económica, a la recuperación de las finanzas públicas, un relacionamiento activo con las calificadoras de riesgo, los inversionistas internacionales, con Asia, con los Estados Unidos, un puente también en la reconstrucción de la democracia en Venezuela y el papel económico que puede jugar Colombia y, en general, ese vínculo con el sector internacional”.

Con un impacto positivo en las finanzas del país, espera resolver “las preocupaciones que están viviendo los ciudadanos de a pie, las preocupaciones en salud, por ejemplo, las preocupaciones en materia de empleo, las preocupaciones en materia social, sobre todo de aquellas personas, por ejemplo, que sufren del gota a gota y del pagadiario, las preocupaciones en vivienda, acceso a la vivienda”.

¿Como integrante de la campaña de De la Espriella busca un acercamiento con Paloma Valencia?

El antiguo rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) dijo estar interesado en “construir con los demás. El país necesita menos polarización y más unidad”. Y su llegada a la campaña presidencial del movimiento de Salvación Nacional “es una expresión de cómo el doctor Abelardo de la Espriella cree, como demócrata, en que hay que construir en la diferencia, construir con los distintos, respetar las conversaciones así, incluso, tengan posiciones divergentes. Ese es mi papel”.

Se autopercibe como un hombre de centro, que viene de la academia, y cree en los consensos, sin vincularse a ningún partido político. Admitió haber votado por Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia, convencido de que “hay que participar en esos escenarios y contribuir a crear líderes nuevos” y se declaró un gran amigo de Juan Daniel Oviedo, con quien trabajó de la mano.

En Noticias RCN, de hecho, hizo una invitación a colaborar en segunda vuelta, en caso de que solo una de sus campañas pase: “Lo ha dicho Abelardo de la Espriella, que él le carga la maleta a Paloma Valencia si le gana en primera vuelta y espera lo contrario. Pues yo le cargo la maleta al que escoja como vicepresidente. Si es Juan Daniel Oviedo, Juan Daniel Oviedo será. Y lo invito a que haga parte también de nuestro proyecto hacia adelante si ganamos”.