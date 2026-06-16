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De la Espriella acusa a dos gobernadores por supuesta compra de votos. ¿Qué responden?

El candidato señala a gobernadores de Boyacá y Nariño de presionar alcaldes y ofrecer contratos para favorecer a Iván Cepeda.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
08:58 a. m.
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En el Streaming Final con el director de Noticias, José Manuel Acevedo, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a cuatro días de la segunda vuelta presidencial, señaló a gobernadores y funcionarios del Gobierno Nacional de utilizar recursos públicos para influir en el resultado electoral.

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De la Espriella señaló que se está utilizando plata pública, presionando a la gente, presionando a los alcaldes. Aseguró haber enviado evidencias al gobierno de Estados Unidos solicitando la suspensión de visas para los implicados.

El candidato señaló al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. "He enviado la evidencia de cómo el gobernador de Boyacá está utilizando su cargo, el gobernador Amaya, para presionar alcaldes, funcionarios y para ofrecer contratos para buscar votos para el heredero de la Farc y del ELN y del régimen del señor Cepeda".

También al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, "está presionando a la gente, a los alcaldes, haciendo de todo para ponerle votos a Cepeda en Nariño.

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Sin embargo, dijo que la compra de votos estaría concentrada principalmente en la región Caribe. Advirtió que está "encima de los compradores de votos" y que el gobierno estadounidense también tiene bajo observación a estas personas.

"No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que nos metan un chocorazo aquí en el Caribe", puntualizó.

"Boyacá está por encima de cualquier campaña": gobernador Amaya

A través de su cuenta en X, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, respondió a las acusaciones del candidato presidencial, dijo que su tarea es gobernar y no dividir a su departamento. Dijo que lo que ha hecho desde el primer día de su gobierno ha sido recorrer los municipios y veredas y cumplir con el Plan de Desarrollo.

"Mis intervenciones públicas y privadas sobre el proceso electoral han sido claras y verificables: llamado al voto libre, al respeto, a la no agresión y a la serenidad. Y quiero dejar algo claro: Boyacá está por encima de cualquier campaña".

Añadió que seguirá llamando al respeto por las diferencias y la no violencia para defender una posición política. "No puede ser que las elecciones dividan familias, enfrenten vecinos o rompan comunidades que deben seguir viviendo su vida y sacando adelante a sus hijos después del proceso electoral. La democracia debe ser un ejercicio de ideas y argumentos; no de amenazas ni violencia contra quien piensa distinto".

"Nariño no merece ser estigmatizado": Luis Alfonso Escobar

El gobernador de Nariño se pronunció tras las declaraciones de Abelardo de la Espriella. Pidió respeto por su departamento y afirmó que no merece ser estigmatizado.

"No se agrede a una persona, se hiere la dignidad de un departamento entero que, durante años, ha luchado por reemplazar la violencia por la paz, el abandono por la esperanza y la división por la reconciliación. Nariño no merece ser estigmatizado ni señalado desde el odio y la descalificación".

Añadió que los nariñenses son un pueblo trabajador, resiliente y valiente que ha hecho sacrificios para convertirse en referente de paz territorial.

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