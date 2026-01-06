Abelardo de la Espriella: las claves detrás de su sorpresivo triunfo en las urnas

Los resultados de la primera vuelta presidencial no solo definieron a los dos candidatos que avanzaron al balotaje. También abrieron un debate sobre las estrategias que funcionaron y aquellas que terminaron alejando a los votantes.

Uno de los fenómenos que más llamó la atención fue el ascenso de Abelardo de la Espriella, quien terminó liderando la jornada electoral con más de 10 millones de votos. Paralelamente, Paloma Valencia, que durante meses fue considerada una de las principales cartas de la derecha, quedó relegada a un tercer lugar muy distante de los dos finalistas.

Durante un análisis posterior a las elecciones en La Mesa Ancha de Noticias RCN, dirigentes y observadores políticos evaluaron qué hizo bien la campaña de De la Espriella y qué errores terminaron afectando las aspiraciones de Valencia.

¿Qué hizo Abelardo de la Espriella para convertirse en el ganador de la primera vuelta?

Para varios analistas, una de las principales fortalezas de Abelardo de la Espriella fue construir un mensaje sencillo, directo y fácil de entender para los electores.

Según el análisis realizado tras la jornada electoral, el candidato logró conectar con ciudadanos inconformes con temas como la seguridad, la economía, la justicia y los escándalos que han marcado la política nacional en los últimos años.

Además, logró posicionarse como una figura que representaba la indignación de una parte importante del electorado, especialmente de votantes ubicados en sectores de centro y derecha.

Los expertos señalaron que su discurso apeló más a las emociones que a las estructuras tradicionales de los partidos, un factor que habría sido determinante para consolidar su crecimiento en la recta final de la campaña.

¿La estrategia de mantenerse alejado de ciertos escenarios le ayudó?

Otro de los aspectos destacados fue la manera en que administró su exposición pública.

Durante el análisis se planteó que una de las decisiones que terminó favoreciéndolo fue evitar algunas confrontaciones que pudieran llevarlo a escenarios incómodos.

De acuerdo con los panelistas, la campaña logró mantener un mensaje consistente y evitar distracciones que pudieran afectar la imagen que había construido durante varios meses.

Esta estrategia le permitió concentrarse en fortalecer una narrativa basada en autoridad, firmeza y cambio, elementos que encontraron eco entre amplios sectores del electorado.

¿La seguridad se convirtió en su principal bandera?

Los analistas coincidieron en que uno de los temas que más impulsó a Abelardo de la Espriella fue la seguridad.

Según explicaron, regiones golpeadas históricamente por la violencia, la presencia de grupos armados ilegales y los problemas de orden público mostraron una importante inclinación hacia su candidatura.

Durante el debate se mencionaron departamentos y zonas donde las preocupaciones relacionadas con el conflicto y la criminalidad siguen siendo prioritarias para los ciudadanos, quienes habrían visto en el candidato una propuesta más cercana a sus preocupaciones.

¿Cómo logró atraer votantes que inicialmente estaban con otras campañas?

Uno de los fenómenos más comentados tras la elección fue el traslado de apoyos que inicialmente parecían estar orientados hacia otras candidaturas.

Los analistas señalaron que De la Espriella logró capturar parte importante del voto inconforme y de opinión que se encontraba disperso.

Incluso se planteó que muchos electores que inicialmente observaban otras opciones terminaron migrando hacia su campaña durante las últimas semanas, fortaleciendo una tendencia que terminó reflejándose en las urnas.

¿Qué desafío enfrenta ahora Abelardo de la Espriella?

Aunque lideró la primera vuelta, los analistas coinciden en que la elección todavía está abierta.

De cara a la segunda vuelta, uno de los grandes retos será mantener el respaldo obtenido sin perder la identidad política que le permitió crecer.

Además, deberá decidir cómo relacionarse con sectores políticos que han manifestado simpatía por su candidatura y que podrían intentar sumarse formalmente a su campaña.