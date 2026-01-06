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Abelardo de la Espriella sigue en Barranquilla tras recibir los resultados de primera vuelta

De la Espriella resultó como el gran ganador de la primera vuelta. En dos semanas, el país conocerá quién será el nuevo presidente de la República.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
12:58 p. m.
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Las elecciones de primera vuelta del domingo 31 de mayo dejaron varias conclusiones y dieron un golpe de opinión en el mapa político de cara a lo que vendrá en tres semanas y tras el 7 de agosto.

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La victoria se la llevó Abelardo de la Espriella, distinto a lo que pronosticaron las elecciones. El candidato recibió el apoyo del 43.74 %, quedando con más de 10 millones de votos.

¿Con cuántos votos ganó De la Espriella?

Se medirá el próximo 21 de junio contra Iván Cepeda, quien recibió 9.6 millones de votos, lo que fue igual al 40.90 %. Las palabras después de conocer los resultados de ambos dejaron varias reflexiones.

Las movidas, además, comenzaron este lunes 1 de junio. Cepeda propuso un debate y De la Espriella aceptó, pero ambos pusieron condiciones. Por el lado del candidato del Pacto Histórico, dispuso de un equipo para coordinar condiciones y su contrincante exigió que Cepeda acepte los resultados.

“Lo único que tienes que hacer es aceptar el resultado de la democracia que, sin razón diferente a querer desconocerla, te has negado a aceptar”, sostuvo De la Espriella.

¿Habrá debate De la Espriella – Cepeda?

Al llamado del debate se unió José Manuel Restrepo, la fórmula vicepresidencial del candidato ganador.

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Personalidades como Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Miguel Uribe Londoño anunciaron su respaldo a la candidatura de De la Espriella. En cambio, otros excandidatos como Claudia López y Sergio Fajardo no han extendido su apoyo a alguno de los dos.

El candidato del movimiento Defensores por la Patria sigue en Barranquilla, desde donde recibió los resultados. Por su parte, el expresidente Uribe le pidió a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, organizar una reunión con la colectividad con el fin de analizar el panorama.

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