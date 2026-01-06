¿Nada está definido? Experta explica por qué la segunda vuelta podría dar un giro inesperado

Los resultados de la primera vuelta presidencial dejaron varias sorpresas en el panorama político. Si bien Abelardo de la Espriella obtuvo la mayor votación y superó a Iván Cepeda, distintos analistas consideran que el escenario sigue completamente abierto y que la segunda vuelta será la que realmente defina el rumbo del país.

RELACIONADO Estas son las condiciones que impuso Iván Cepeda para el debate con Abelardo de la Espriella

En medio del debate nacional sobre lo ocurrido en las urnas, Noticias RCN habló con Aura Rodríguez, directora nacional de Viva la Ciudadanía, quien analizó los resultados y explicó por qué aún no puede hablarse de un ganador definitivo.

¿Por qué algunos comparan esta elección con lo ocurrido en 2014?

Uno de los principales puntos planteados por Aura Rodríguez fue la similitud que observa entre el actual escenario político y las elecciones presidenciales de 2014.

La analista recordó que en aquella ocasión Juan Manuel Santos no ganó la primera vuelta, pero logró revertir el resultado y quedarse con la Presidencia en la segunda ronda electoral.

Por eso insistió en que el hecho de que Abelardo de la Espriella haya terminado primero no significa que la elección esté definida.

“Todavía no hay un triunfador”, explicó la directora de Viva la Ciudadanía, al señalar que los próximos 20 días de campaña serán determinantes para ambos aspirantes.

¿Qué tan sorpresivos fueron los resultados?

Rodríguez también aseguró que la jornada volvió a demostrar que las encuestas no siempre logran anticipar con precisión el comportamiento de los votantes.

Según explicó, la historia reciente del país ha mostrado varios episodios en los que los resultados finales terminaron alejándose de las proyecciones previas, razón por la cual considera que los sondeos deben interpretarse con cautela.

En esta ocasión, uno de los mayores fenómenos fue el desempeño de Abelardo de la Espriella, quien logró consolidarse como el candidato más votado y llegar a la segunda vuelta con una ventaja frente a Iván Cepeda.

¿Qué deberán hacer ahora las campañas?

De acuerdo con el análisis presentado, ambos candidatos tendrán que replantear parte de sus estrategias durante las próximas semanas.

Por un lado, la derecha política podría comenzar un proceso de reorganización alrededor de la candidatura de Abelardo de la Espriella, quien ha logrado proyectarse como una figura renovadora para parte del electorado y conectar con sectores inconformes con el Gobierno.

Por otro lado, la campaña de Iván Cepeda deberá buscar nuevos públicos y fortalecer su mensaje para intentar ampliar su base de apoyo antes de la segunda vuelta.

La analista considera que ambos equipos tendrán que enfocarse en persuadir a los votantes que aún no se sienten plenamente identificados con ninguna de las dos campañas.

¿Qué reflejan los resultados sobre el país?

Para Aura Rodríguez, la contienda presidencial actual refleja una confrontación entre dos proyectos políticos completamente distintos.

Según explicó, más allá de los nombres de los candidatos, la ciudadanía tendrá que elegir entre visiones diferentes sobre temas como las relaciones internacionales, la seguridad, la paz y el rumbo económico del país.

La experta señaló que el electorado colombiano parece estar inclinándose cada vez más hacia posiciones firmes y definidas, dejando menos espacio para las posturas intermedias que tradicionalmente representaban algunos sectores políticos.