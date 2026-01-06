“El que se modere, gana”: director de la Cerac sobre llamado a debate entre Cepeda y de la Espriella

Conocidos los resultados de primera vuelta, el candidato del partido de Gobierno, Iván Cepeda —que obtuvo la segunda mayor votación— llamó al candidato de oposición, Abelardo de la Espriella, a medirse en debate.

El ‘outsider’, que obtuvo el 43,74% de los votos, no tardó en aceptar su invitación, siempre y cuando Cepeda reconozca los resultados de las elecciones, que puso en duda finalizada la jornada, por un presunto “desfase” del censo electoral, del que también habló el presidente, Gustavo Petro, en redes sociales.

Según Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), aunque Cepeda designó a dos personas para acordar los detalles del encuentro y se negó a la primera propuesta que recibió de la Espriella:

“Es muy probable que lo veamos (un debate), los dos candidatos saben que no asistir a debates los va a afectar de manera significativa. Los votantes que están en disputa, los votantes de centro, los votantes de partido, los votantes urbanos, adultos mayores, con altos niveles de educación, son votantes que exigen ese tipo de manifestaciones programáticas públicas”.

“El que se radicalice, pierde”

A pesar de que Cepeda y de la Espriella representan extremos contrarios de la balanza política, el docente y director del CERAC advirtió que mantener un discurso radical podría alejarlos de los votantes que quedan en el centro:

“No solamente vamos a ver debates, sino debates basados en programas. Ahora bien, en los debates se va a demostrar cuál va a ser la postura de los candidatos. En este sentido, el que se modere, gana. El que se radicalice, en mi opinión, va a perder. Y en ese sentido, creo que el senador Cepeda empezó con el pie izquierdo”.

En sus palabras, es “un error por parte del candidato oficialista” poner en “cuestión la confianza que debemos tener en las elecciones, porque esa confianza es lo que nos va a dar la legitimidad en la próxima elección” y “lo radicaliza, lo aleja de la Registraduría, una autoridad que tiene una imagen positiva de la gran mayoría de los ciudadanos”.

De hecho, en las primeras horas del lunes, 1 de junio, el candidato indicó que, después de haber estado revisando los resultados del preconteo junto a su equipo, no han encontrado “evidencias o hechos que sean de una dimensión que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”.