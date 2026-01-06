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Así quedará el partido de ida de la final entre Junior vs. Atlético Nacional, según la inteligencia artificial

El estadio Romelio Martínez será el escenario deportivo en el que se jugará la primera final.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
12:39 p. m.
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La primera final entre Junior y Atlético Nacional se disputará el martes 2 de junio de 2026, a las 7:30 de la noche.

El estadio Romelio Martínez de Barranquilla ya se encuentra preparado para que comience a elegirse al campeón del primer semestre.

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Atlético Nacional finalizó la fase de 'todos contra todos' en la primera posición tras sumar 40 puntos.

Mientras tanto, Junior quedó segundo después de conseguir 35 puntos en 19 fechas.

El 'verde paisa' eliminó a Inter de Bogotá y a Tolima en los 'play-off', y el 'tiburón' se impuso en sus series vs. Once Caldas e Independiente Santa Fe.

Teniendo en cuenta esas realidades, la inteligencia artificial analizó el resultado que podría presentarse en el partido de ida de la gran final y reveló su veredicto.

Este fue el resultado que la IA pronosticó para el partido de ida de la final entre Junior y Atlético Nacional

Según la inteligencia artificial, el partido en el Romelio Martínez podría terminar 1-1 y dejar todo abierto para que el campeón se defina en Medellín.

"Mi pronóstico es 1-1. Junior aprovecharía algún momento de presión inicial, sumado al apoyo de su público. Sin embargo, Nacional tendría opciones de contraataque y calidad suficiente para igualar", señaló ChatGPT.

"La serie es muy pareja, pero noto una ligera ventaja psicológica para Atlético Nacional porque ya demostró que puede ganar en el Romelio Martínez y cierra en su estadio", añadió la herramienta digital.

¿Cuándo será el partido de vuelta de la final entre Junior y Atlético Nacional?

Después de que se dispute el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay 2026 I, pasarán seis días para que todo se defina.

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La final de vuelta fue programada por la Dimayor para el 8 de junio de 2026, a las 5:00 de la tarde, en el estadio Atanasio Girardot.

 

 

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