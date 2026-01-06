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Petróleo se dispara por tensión entre EE. UU. e Irán

Los mercados reaccionaron con fuerza ante el riesgo de una ruptura en las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Petróleo
FOTO: Freepik

AFP

junio 01 de 2026
10:39 a. m.
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Los precios internacionales del petróleo registraron este lunes un fuerte incremento tras el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones que buscan poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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La preocupación de los mercados se intensificó luego de que medios iraníes informaran que Teherán decidió suspender las conversaciones con Washington debido a la situación en Líbano, donde continúan las operaciones militares de Israel contra posiciones del grupo Hezbolá, aliado estratégico del gobierno iraní.

La reacción fue inmediata en los mercados energéticos. El barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional para los precios del petróleo, subió 6,60 % y alcanzó los 97,13 dólares durante la jornada. Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registró un aumento de 7,62 %, ubicándose en 94,02 dólares.

La escalada se produce después de varios días en los que los inversionistas mantenían expectativas positivas sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, los nuevos acontecimientos redujeron las probabilidades de una solución rápida y elevaron el temor a una prolongación del conflicto.

Negociaciones en riesgo y preocupación global

Según la agencia iraní Tasnim, la suspensión de las conversaciones responde a lo que Teherán considera una continuidad de las acciones militares israelíes en territorio libanés. El gobierno iraní ha insistido en que cualquier avance diplomático dependerá de la implementación de un alto el fuego efectivo en Líbano.

Los analistas consideran que el escenario actual aumenta significativamente los riesgos para la estabilidad energética mundial. Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, advirtió que existe una posibilidad real de que las negociaciones terminen rompiéndose por completo.

A la incertidumbre regional se suma el desacuerdo sobre el programa nuclear iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cualquier eventual acuerdo deberá garantizar que Irán no desarrolle armas nucleares, una condición que Washington considera innegociable.

No obstante, desde Teherán reiteraron que el tema nuclear no forma parte, por ahora, de la agenda de conversaciones. Esta diferencia mantiene abiertas importantes brechas entre ambas partes y complica las posibilidades de alcanzar un consenso en el corto plazo.

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Mientras tanto, los mercados seguirán atentos a cualquier novedad diplomática o militar en la región, ya que una eventual ruptura definitiva de las negociaciones podría generar nuevas presiones sobre los precios del petróleo y afectar la economía global en un momento de alta sensibilidad geopolítica.

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