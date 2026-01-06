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Estas son las condiciones que impuso Iván Cepeda para el debate con Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial también pidió que la camiseta de la Selección Colombia no sea utilizada con fines de campaña.

Iván Cepeda
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 01 de 2026
11:42 a. m.
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La discusión sobre un posible debate presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella sigue en vilo.

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Lo que comenzó como un emplazamiento público del candidato de izquierda para enfrentarse en un debate ahora se ha convertido en una disputa sobre quién lo organiza, dónde se realiza y bajo qué condiciones.

¿Cuál fue la propuesta de Abelardo de la Espriella?

La nueva controversia comenzó cuando Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en el que fijó unilateralmente una fecha para el debate.

"Aquí está la fecha y la hora, debate en SEMANA, martes 9 de junio a las 7 p.m.”, escribió el candidato, invitando además a que participaran las fórmulas vicepresidenciales de ambas campañas.

En el mismo mensaje insistió en que Cepeda debe reconocer los resultados de la primera vuelta y sostuvo que el país debe conocer de primera mano las propuestas de quienes aspiran a gobernar Colombia.

¿Qué condiciones puso Iván Cepeda para debatir con Abelardo de la Espriella?

Luego de que Abelardo de la Espriella anunciara públicamente una fecha, una hora y un escenario para el debate, Iván Cepeda respondió que está dispuesto a participar en el encuentro, pero dejó claro que no acepta que este se realice en la Revista Semana.

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Para definir las condiciones del eventual cara a cara, Cepeda designó a su asesora Gabriela Parra y al representante Gabriel Becerra como delegados de su campaña.

Ambos serán los encargados de reunirse con las personas que nombre la campaña de Abelardo de la Espriella para acordar aspectos como el lugar, los temas y las reglas del debate.

Es decir que, aunque existe disposición para debatir, todavía no hay consenso sobre el formato ni sobre quién debe organizar el encuentro.

¿Qué pasó con Iván Cepeda y el uso de la camiseta de la Selección Colombia?

Otro de los temas abordados por el candidato fue el uso de símbolos deportivos durante la campaña.

Cepeda pidió expresamente que la camiseta de la Selección Colombia no sea utilizada con fines políticos o electorales. Asimismo, aseguró que él no ha utilizado esa prenda durante su campaña y que tampoco lo hará en adelante.

La declaración surge en medio de las discusiones sobre el uso de símbolos nacionales y deportivos dentro de las estrategias de comunicación de los distintos sectores políticos.

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¿Habrá debate antes de la segunda vuelta?

Por ahora, la realización del debate sigue en proceso de negociación.

Mientras la campaña de Abelardo de la Espriella insiste en una fecha y un escenario ya definidos, el equipo de Iván Cepeda busca acordar previamente las condiciones del encuentro.

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