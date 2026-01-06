Yeferson Cossio rompió el silencio y reveló por cuál candidato votará en la segunda vuelta presidencial

El 31 de mayo de 2026 se llevó a cabo la primera vuelta presidencial en Colombia.

Las urnas se cerraron a las 4:00 de la tarde y, después de aproximadamente dos horas de conteo, se conoció que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda volverán a medirse en una segunda vuelta.

En la jornada electoral del domingo 31 de mayo, Abelardo de la Espriella obtuvo el 43.73 % del apoyo, con un 10.336.070 de los votos.

Mientras tanto, Iván Cepeda consiguió el 40.91 % del apoyo, con el 9.670.698 de votos.

Tras ese desenlace, Yeferson Cossio, que había reconocido que votaría por Paloma Valencia, se pronunció en sus redes sociales y dejó claro cuál será su candidato en la segunda vuelta.

Así votará Yeferson Cossio en la segunda vuelta presidencial de Colombia

En una historia de Instagram, Yeferson Cossio reconoció la derrota de Paloma Valencia, pero, además, expresó que votará por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta.

"Debido a que Paloma no pasó a segunda ronda, ahora apoyaremos a Abelardo, 'firmes por la patria'", escribió el creador de contenido en una historia de Instagram.

"Sin ánimo de ofender a nadie, simplemente es mi pensar: no podemos permitir que el país se envuelva en este neocomunismo", agregó.

¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial en Colombia?

Luego de lo sucedido el 31 de mayo de 2026, los colombianos volverán a salir a las urnas el próximo 21 de junio.

En esa oportunidad, como está estipulado en la ley colombiana, la jornada electoral comenzará a las 8:00 de la mañana y finalizará a las 4:00 de la tarde.

Recuerde que usted puede consultar su puesto de votación en la página oficial de la Registraduría Nacional. Además, tiene derecho a medio día libre por votar.