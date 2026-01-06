Dos estaciones en el norte de Bogotá quedaron listas y beneficiarán a miles de personas al día

Este lunes 1 de junio, el Distrito dio una noticia que alegra a los habitantes que viven en el norte de la ciudad, concretamente aquellos de las localidades de Suba y Usaquén.

Finalmente, concluyeron las obras de ampliación en las estaciones Calle 187 y Terminal de Transmilenio, las dos últimas de la troncal AutoNorte. A este tramo lo adecuaron con la construcción de dos vagones nuevos en cada estación, dando entonces un total de cuatro.

Acaban ampliación de las estaciones Calle 187 y Terminal

Los estudios apuntan que suelen ser dos estaciones con alta congestión, por lo que se necesitaba ampliarlas y aumentar la capacidad de servicios.

Además, ofrece pasarelas de conexión y ampliación de los vagones que ya estaban en operación. En materia técnica, la obra queda con 2.700 metros cúbicos, más de 1.500 pilotes instalados y un kilómetro con vías nuevas.

Gracias a esta ampliación, más de 21 mil personas en promedio se verán beneficiadas cada día contando ambas estaciones. Este punto es clave para la conexión con el resto de la AutoNorte y la Calle 80, teniendo en cuenta que operarán los servicios D55 y B55.

¿Qué servicios se podrán tomar?

De ahora en adelante, estos serán los servicios que estarán en el primer vagón: 8, D55 y G11. En el segundo estarán el K16 y L18; en el tercero operarán el B16, B18 y B55; y en el último vagón estarán el 8 y B11.

Este anuncio hace parte de las ocho estaciones que durante la administración actual se han extendido. Desde hace dos años y medio, se entregaron las de la Universidad Nacional, Ricaurte, Puente Largo, Socorro, Olaya y Campiña.

“Vamos a seguir trabajando para mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de los bogotanos”, aseguró el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.