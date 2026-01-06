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Dos estaciones en el norte de Bogotá quedaron listas y beneficiarán a miles de personas al día

Un par de servicios ahora pararán en estas estaciones, haciendo que se vuelvan un punto clave de movilidad.

Finaliza ampliación de dos estaciones en el norte de Bogotá.
Finaliza ampliación de dos estaciones en el norte de Bogotá. Foto: IDU.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
12:19 p. m.
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Este lunes 1 de junio, el Distrito dio una noticia que alegra a los habitantes que viven en el norte de la ciudad, concretamente aquellos de las localidades de Suba y Usaquén.

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Finalmente, concluyeron las obras de ampliación en las estaciones Calle 187 y Terminal de Transmilenio, las dos últimas de la troncal AutoNorte. A este tramo lo adecuaron con la construcción de dos vagones nuevos en cada estación, dando entonces un total de cuatro.

Acaban ampliación de las estaciones Calle 187 y Terminal

Los estudios apuntan que suelen ser dos estaciones con alta congestión, por lo que se necesitaba ampliarlas y aumentar la capacidad de servicios.

Además, ofrece pasarelas de conexión y ampliación de los vagones que ya estaban en operación. En materia técnica, la obra queda con 2.700 metros cúbicos, más de 1.500 pilotes instalados y un kilómetro con vías nuevas.

Gracias a esta ampliación, más de 21 mil personas en promedio se verán beneficiadas cada día contando ambas estaciones. Este punto es clave para la conexión con el resto de la AutoNorte y la Calle 80, teniendo en cuenta que operarán los servicios D55 y B55.

¿Qué servicios se podrán tomar?

De ahora en adelante, estos serán los servicios que estarán en el primer vagón: 8, D55 y G11. En el segundo estarán el K16 y L18; en el tercero operarán el B16, B18 y B55; y en el último vagón estarán el 8 y B11.

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Este anuncio hace parte de las ocho estaciones que durante la administración actual se han extendido. Desde hace dos años y medio, se entregaron las de la Universidad Nacional, Ricaurte, Puente Largo, Socorro, Olaya y Campiña.

“Vamos a seguir trabajando para mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de los bogotanos”, aseguró el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

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