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Conductores se salvarían de más fotomultas en el país: SuperTransporte abre nueva investigación a 12 organismos de tránsito

Estos son los puntos que tendrían irregularidades.

Mintransporte anunció devolución de dinero por fotomultas. ¿Quiénes son los beneficiados?
Foto: Ministerio de Transporte

Noticias RCN

junio 01 de 2026
11:32 a. m.
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La Superintendencia de Transporte (SuperTransporte) anunció la apertura de un nuevo pliego de cargos contra 12 organismos de tránsito en el país, intensificando una de las mayores fiscalizaciones al sistema de fotodetección vial.

Esta nueva medida se suma a una macroinvestigación en curso dirigida a 37 secretarías y entidades de movilidad en todo el territorio nacional por presuntas irregularidades estructurales en la imposición de fotomultas.

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De acuerdo con el informe oficial de la entidad de control, el Grupo Élite de la SuperTransporte identificó que estos 12 entes territoriales —entre los que se encuentran municipios como Valledupar, Barrancabermeja, Aguachica, Bello y Cartago— operaron sistemas automáticos y semiautomáticos sin contar con la autorización correspondiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) o con los permisos técnicos de operación vencidos al momento de registrar las presuntas infracciones.

Estos puntos se encuentran bajo la lupa por irregularidades

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, señalaron que el objetivo primordial es blindar a los ciudadanos ante cobros que violen los principios de legalidad vigentes. Las pesquisas apuntan a posibles violaciones de las directrices fijadas en la Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban) y las resoluciones complementarias del Ministerio, las cuales exigen un "Concepto de Desempeño" favorable y vigente para habilitar la captura tecnológica de infracciones.

Dentro del balance global de las indagaciones a las 37 secretarías iniciales, el panorama de infracciones administrativas detectadas se divide en tres tipologías críticas:

  • 12 organismos de tránsito implementaron sus cámaras y comenzaron a facturar comparendos sin tener emitido el concepto de desempeño tecnológico inicial.
  • 7 organismos operaron con autorizaciones o conceptos expedidos originalmente a favor de empresas contratistas o terceras entidades, una práctica explícitamente prohibida.
  • 18 dependencias gestionaron y obtuvieron la documentación técnica obligatoria meses o años después de haber capturado y cobrado las multas a miles de usuarios.

El impacto económico y social de esta intervención estatal no tiene precedentes. La SuperTransporte estima que más de 7,5 millones de fotomultas se encuentran bajo análisis.

De confirmarse plenamente las fallas normativas al cierre del proceso administrativo, 5,8 millones de comparendos deberán ser revocados de oficio, quedando completamente sin validez jurídica.

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