Catalina Martínez Coral, la abogada caleña elegida en lista Time por su lucha feminista

La abogada, lideresa feminista y defensora de los derechos humanos Catalina Martínez Coral fue seleccionada para integrar la lista Time100 Next Generation 2025, un prestigioso reconocimiento editorial que destaca a las personas llamadas a transformar el rumbo de la sociedad en los próximos años.

Oriunda de Cali, Valle del Cauca, Catalina fue reconocida por su destacada trayectoria en litigios estratégicos impulsados junto al Centro de Derechos Reproductivos y organizaciones aliadas, que han logrado avances históricos en materia de derechos reproductivos en América Latina.

La lista Time100 Next Generation resalta a jóvenes referentes en política, ciencia, defensa de derechos, economía y cultura, cuyas acciones ya han tenido un impacto internacional significativo. La edición publicada el pasado 30 de septiembre incluye figuras como Berta Zúñiga Cáceres, activista hondureña; Efrén Olivares, defensor de los derechos de los migrantes; Gracie Abrams, estrella del pop; y Becky G., cantante de música urbana.

RELACIONADO Ya está lista la reglamentación para garantizar el derecho al aborto legal y seguro en Colombia

El papel de Catalina Martínez en el Centro de Derechos Reproductivos

Actualmente, Catalina Martínez Coral se desempeña como vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, una organización global que emplea el poder del Derecho para garantizar que los derechos reproductivos sean reconocidos y protegidos como derechos humanos. Su carrera como experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha sido construida desde el trabajo colectivo en el seno del movimiento feminista regional.

“Las mujeres de todo el mundo estamos unidas por la lucha común de superar la discriminación que enfrentamos simplemente por nuestro género. Los logros arduamente conquistados en América Latina son fruto de décadas de organización, movilización y, sobre todo, del trabajo colectivo y solidario. A veces los rankings ponen una cara, pero detrás hay miles de mujeres, organizaciones y sobrevivientes que hicieron posible este logro”, afirmó Catalina Martínez.

La despenalización del aborto en Colombia y el litigio estratégico de Causa Justa

Catalina Martínez fue una de las demandantes en el caso histórico que logró la despenalización del aborto en Colombia el 21 de febrero de 2022, una decisión histórica tomada por la Corte Constitucional y fue impulsada por el Movimiento Causa Justa.

Antes de esta sentencia, el aborto solo era legal bajo tres causales establecidas en la Sentencia C-355 de 2006: peligro para la vida o salud de la mujer, malformación del feto incompatible con la vida, y embarazo producto de violencia sexual.

Asimismo, integró el equipo que lideró el reconocimiento de derechos fundamentales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante el litigio de casos emblemáticos. Entre ellos, el caso Guzmán Albarracín vs. Ecuador, que estableció el derecho a la Educación Sexual Integral, y el caso Manuela vs. El Salvador, que garantizó el secreto profesional del personal médico, protegiendo a las mujeres que buscan acceder a servicios de salud reproductiva, incluido el aborto, de ser judicializadas.

La revista Time también destacó el papel de Catalina en el litigio estratégico del Movimiento Niñas No Madres. Este colectivo logró que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenara a los Estados de Ecuador, Guatemala y Nicaragua por la violación de los derechos humanos de cuatro niñas sobrevivientes de violencia sexual, a quienes se les negó el acceso a la interrupción del embarazo.

Este logro colectivo representa un hito en la defensa de los derechos reproductivos a nivel global, al establecer que los Estados están obligados a modificar sus legislaciones para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y evitar que niñas sean forzadas a enfrentar embarazos y maternidades no deseadas.