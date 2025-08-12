Suben los homicidios en Colombia: Bogotá registra un incremento del 14%

Según un estudio del Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado, durante los primeros tres años del gobierno de Gustavo Petro las cifras de homicidio en el país aumentaron de manera significativa.

Estas son las cifras del informe

El reporte señala que en este periodo se registraron 40.663 homicidios, casi 3.000 casos más que durante el gobierno anterior.

"Este estudio revela cómo la nación continúa enfrentando, uno de los momentos más complejos en materia de violencia homicida y no se registra un descenso, un cambio del control de la complejidad de la violencia homicida", comentó Andrés González, del centro de Paz de la Universidad del Externado.

¿Cuál fue el año más crítico?

El periodo más crítico se presentó entre agosto de 2024 y agosto de 2025, cuando se contabilizaron 13.817 asesinatos, equivalente a un caso cada 39 minutos.

Regiones más afectadas

Las zonas con mayor deterioro en seguridad fueron:

Costa Caribe: Atlántico, Magdalena y Bolívar.

En contraste, Antioquia y Nariño mostraron reducciones. No obstante, los investigadores advierten que estos descensos podrían deberse al desplazamiento del crimen hacia otras regiones.

Un ejemplo claro es Catatumbo, que pasó de 29 a 129 homicidios en un año, una de las tasas más altas del país. Asimismo, Bogotá registró un incremento superior al 14% en el último año.