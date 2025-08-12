Tolima terminó invicto en cuadrangulares y espera por rival en la gran final

Este lunes 8 de diciembre, se jugó la última fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, donde Deportes Tolima, equipo ya clasificado a la gran final, cerró su participación en esta fase enfrentando a Fortaleza FC en el estadio Murillo Toro de Ibagué, donde sumaron un nuevo resultado positivo.

El equipo de Lucas González logró sumar 3 puntos más, derrotando por 1-0 al cuadro bogotano, llegando a 14 unidades en el grupo B y terminando invicto, tras acabar con 4 triunfos y dos empates, ambos ante Atlético Bucaramanga.

Así fue el último partido de Tolima en cuadrangulares

El equipo de Lucas González salió con la mayoría de sus jugadores de la nómina titular para encarar este compromiso, buscando limar los pequeños detalles de cara a lo que será la definición del título en el fútbol colombiano.

La posesión fue del cuadro tolimense y al final el resultado se decidió por un error del portero visitante, Cristian Santander, quien intentó desviar un centro y terminó dejando el balón servido para que Juan Pablo 'Tatay' Torres lo enviara al fondo de la red.

Deportes Tolima cerrará la final en casa

Al cierre de la fecha 5, el Tolima aseguró el primer lugar de la tabla de reclasificación 2025, con lo cual se clasificó anticipadamente a la Copa Libertadores del próximo año.

Asimismo, independientemente del equipo que termine metiéndose a la final, Tolima cerrará la final de local en el estadio Murillo Toro de Ibagué. Habrá que esperar para definir si la ida será en el Atanasio Girardot ante Nacional o en el Metropolitano de Barranquilla frente a Junior.