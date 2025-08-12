CANAL RCN
Deportes

Tolima terminó invicto en cuadrangulares y espera por rival en la gran final

El equipo de Lucas González ganó en el último partido de los cuadrangulares frente a Fortaleza y cerrará la final en el estadio Murillo Toro.

Deportes Tolima técnico Lucas González
FOTO: Deportes Tolima

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
04:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 8 de diciembre, se jugó la última fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, donde Deportes Tolima, equipo ya clasificado a la gran final, cerró su participación en esta fase enfrentando a Fortaleza FC en el estadio Murillo Toro de Ibagué, donde sumaron un nuevo resultado positivo.

¿Quién va a ser el segundo finalista de la Liga BetPlay, según la Inteligencia Artificial?
RELACIONADO

¿Quién va a ser el segundo finalista de la Liga BetPlay, según la Inteligencia Artificial?

El equipo de Lucas González logró sumar 3 puntos más, derrotando por 1-0 al cuadro bogotano, llegando a 14 unidades en el grupo B y terminando invicto, tras acabar con 4 triunfos y dos empates, ambos ante Atlético Bucaramanga.

Así fue el último partido de Tolima en cuadrangulares

El equipo de Lucas González salió con la mayoría de sus jugadores de la nómina titular para encarar este compromiso, buscando limar los pequeños detalles de cara a lo que será la definición del título en el fútbol colombiano.

La posesión fue del cuadro tolimense y al final el resultado se decidió por un error del portero visitante, Cristian Santander, quien intentó desviar un centro y terminó dejando el balón servido para que Juan Pablo 'Tatay' Torres lo enviara al fondo de la red.

Deportes Tolima cerrará la final en casa

Al cierre de la fecha 5, el Tolima aseguró el primer lugar de la tabla de reclasificación 2025, con lo cual se clasificó anticipadamente a la Copa Libertadores del próximo año.

Asimismo, independientemente del equipo que termine metiéndose a la final, Tolima cerrará la final de local en el estadio Murillo Toro de Ibagué. Habrá que esperar para definir si la ida será en el Atanasio Girardot ante Nacional o en el Metropolitano de Barranquilla frente a Junior.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Shakira

Shakira no se queda atrás y este será el papel que tendrá en el Mundial de 2026

Luis Díaz

Vincent Kompany mandó a Luis Díaz de vacaciones a mitad de la temporada: todo por sus sanciones

Mercado de Fichajes

Kevin Cataño, portero revelación de Real Cundinamarca: entre Inter Miami y un grande del FPC

Otras Noticias

Tecnología

Estos son los audífonos con IA que ajustan el sonido y cancelan el ruido exterior

El nuevo dispositivo busca posicionarse como un elemento versátil para entrenar, trabajar y moverse por la ciudad sin perder calidad sonora.

Asesinatos en Colombia

Suben los homicidios en Colombia: Bogotá registra un incremento del 14%

El periodo más crítico se presentó entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

Venezuela

EN VIDEO | Madre de María Corina Machado habló de la posible llegada de su hija a Oslo

Automovilismo

Inmovilizarán más de 20.000 vehículos que aparezcan en este listado de la Secretaría de Movilidad

Cuidado personal

Beneficios de cantar para la salud de las personas, según especialistas