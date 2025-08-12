CANAL RCN
Economía

Inmovilizarán más de 20.000 vehículos que aparezcan en este listado de la Secretaría de Movilidad

Las autoridades entregaron seis meses a los ciudadanos para completar un trámite obligatorio y evitar ser sancionado.

Agente de movilidad en Bogotá
FOTO: @SectorMovilidad

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
02:07 p. m.
Miles de conductores en Bogotá fueron notificados por la Secretaría de Movilidad sobre un proceso que podría terminar con la suspensión del registro o la inmovilización de su vehículo.

Según la autoridad, 20.882 automotores se encuentran registrados a nombre de “persona indeterminada” y superaron el periodo máximo de tres años desde la inscripción del traspaso sin que se formalizara la propiedad ante el organismo de tránsito. La situación obliga a los poseedores a regularizar su condición jurídica en la Ventanilla Única de Servicios (VUS).

Hoy, quienes manejan uno de estos automotores deben verificar si su placa aparece en el listado oficial publicado por el organismo de tránsito. De estar incluida, deberán iniciar el trámite correspondiente para dejar el registro a su nombre dentro del plazo establecido.

Qué hacer si tu vehículo aparece en el listado oficial

Los conductores deben ingresar al enlace oficial suministrado por la autoridad para consultar si su vehículo figura como “persona indeterminada”. Si la placa aparece registrada en la lista, la Secretaría de Movilidad indica que es obligatorio realizar el traspaso de propiedad ante la Ventanilla Única de Servicios. Los requisitos y tarifas del trámite están disponibles en la plataforma oficial de la VUS, donde se gestiona todo el procedimiento.

El plazo otorgado es de seis meses contados desde la fecha de publicación del listado (2 de diciembre). Este periodo aplica tanto para los vehículos registrados en el organismo de tránsito de Bogotá como para aquellos que figuran en la revisión adelantada por la Secretaría de Movilidad en su comunicación pública.

La entidad recuerda que este trámite es parte del proceso de actualización del Registro Distrital Automotor y que su cumplimiento garantiza que los datos de los vehículos circulantes estén debidamente formalizados ante la autoridad competente.

Qué consecuencias tiene no realizar la legalización del traspaso

Si el poseedor no formaliza el traspaso dentro del plazo de seis meses, la autoridad aplicará las medidas señaladas en la circular. En primer lugar, se procederá a la suspensión del registro del vehículo una vez vencido el tiempo otorgado.

Posteriormente, si el automotor es sorprendido circulando sin haber realizado el trámite, podrá ser inmovilizado por incumplimiento de la normativa vigente.

