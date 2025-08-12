Beneficios de cantar para la salud de las personas, según especialistas

Cantar se ha convertido en una de las actividades más comunes en todo el mundo por lo que científicos han determinado que incluso el hombre logró cantar y después hablar al tratar de imitar los sonidos de la naturaleza.

No obstante, varios de sus beneficios son desconocidos por las personas ya que esta práctica ofrece una gran variedad que incluyen trascendentales órganos como el cerebro y el corazón.

¿Cuáles son los beneficios de cantar?

Según Alex Street, investigador del Instituto de Investigación de Musicoterapia de Cambridge, cantar es un acto cognitivo, físico, emocional y social. Sin embargo, investigaciones han descubierto que cantar en grupo puede desarrollar el sentido de cohesión social al establecerse vínculos estrechos entre las personas que practican esta actividad.

Así mismo, cantar posee una gran variedad de beneficios físicos ya que investigaciones han descubierto que mejora la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Por otra parte, la exhalación constante que se realiza durante el canto se ha visto relacionada con el placer y la disminución del dolor.

El movimiento, las emociones y el lenguaje también se ven estimulados en esta actividad por lo que Street aseguró que el cerebro y cuerpo de las personas se encuentran sintonizados para responder positivamente ante las canciones.

Esta actividad también estaría incorporada desde la infancia ya que se relacionan algunas actividades como el uso de canciones para arrullar bebés y aprender información más compleja como las tablas de multiplicar.

¿Cantar solo o en grupo?

Pero cantar en comunidad es una de las actividades más benéficas para las personas. Según el especialista, cantar en grupo promueve el bienestar psicológico y se puede implementar como una herramienta de bienestar, cooperación y desarrollo del lenguaje.

"De repente, se genera una sensación de igualdad en la sala, donde los cuidadores ya no son cuidadores, y los profesionales de la salud también cantan la misma canción de la misma manera. Y realmente no hay mucho más que logre eso", explicó Street para la BBC.

Aunque algunas personas han relacionado el canto con la disminución en procesos complejos como el deterioro cognitivo, especialistas han sugerido que aún faltan estudios que logren soportar esta hipótesis.