Los mensajes con los que las disidencias de las Farc presionan bloqueos en Guaviare

La vía que comunica a San José del Guaviare con el resto del país permanece bloqueada desde hace varios días. Noticias RCN identificó que detrás de esta situación habría participación de grupos armados ilegales.

¿Quién está detrás de los bloqueos en San José del Guaviare?

El departamento se encuentra prácticamente incomunicado con el centro del país, debido a que comunidades indígenas y campesinas mantienen un bloqueo en la principal vía de acceso y salida .

Los manifestantes exigen el retiro del batallón adscrito a la Brigada 22 de Selva del Ejército, argumentando que la zona donde está ubicado corresponde a un resguardo indígena.

Esta sería la razón por el bloqueo de San José del Guaviare

Sin embargo, información conocida por Noticias RCN señala la existencia de presuntos mensajes enviados por integrantes de las disidencias de las Farc, específicamente del grupo comandado por alias ‘Iván Mordisco’.

De acuerdo con inteligencia militar, estos grupos estarían instrumentalizando a las comunidades para sostener los bloqueos y presionar la salida de la fuerza pública.

Estas exigencias se registran en un departamento donde operan al menos seis estructuras de las disidencias de las Farc, lo que incrementa la tensión y la complejidad de la situación en la región.