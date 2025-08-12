Niños en Gaza escapan de los horrores de la guerra con visores de realidad virtual

Desde que la guerra entre el gobierno israelí y el grupo terrorista Hamas estalló en Gaza, al menos 50.000 niños han muerto o resultado heridos, según dijo, a finales del primer semestre del 2025, el director regional de Unicef para Oriente Medio y el Norte de África, Edouard Beigbeder.

El diagnóstico, de acuerdo con Jonathan Crickx, que trabaja también para Unicef, es que "todos los niños, en la Franja de Gaza, necesitan asistencia mental y apoyo psicológico después de dos años de una guerra horrible".

La terapia puede tardar meses e, incluso, años en borrar las secuelas del conflicto, pero un grupo de profesionales de la salud encontró un método que ha resultado ser bastante más rápido, con la ayuda de las nuevas tecnologías.

RELACIONADO Papamóvil de Francisco recorrerá las calles de Gaza como clínica infantil

Terapia con visores de realidad virtual ¿De qué se trata?

Según explicó a la agencia de noticias AFP, Abdala Abu Shamale, supervisor de salud mental del programa TechMed Gaza, "con los programadores pudimos diseñar juegos con metas terapéuticas, preventivas y de desarrollo que ayudan a preparar al niño a lidiar y administrar su vida de forma más efectiva".

Del programa han participado menores que quedaron atrapados en la guerra, pero encontraron una manera de escapar al dolor, con ayuda de la realidad virtual; lo que, a la larga, les ha permitido reconectar con una visión positiva del mundo.

"Este método demostró ser eficaz durante un año de trabajo con muchos niños, incluyendo niños amputados por la guerra, heridos y aquellos expuestos a eventos extremadamente traumáticos", celebró Shamale desde la ciudad de Al Zawayda, a unos 80 kilómetros de Jerusalén.

Los niños disfrutan de cada sesión y muestran una mejoría:

De acuerdo con el supervisor de salud mental, los niños no solo "muestran una respuesta muy muy fuerte y resultados extremadamente positivos", también se ha comprobado que "Lo que tarda el tratamiento para la recuperación y la estabilidad fue más rápido con técnicas de RV que en sesiones regulares. En las sesiones con RV alcanzamos resultados en solo cinco a siete sesiones".

Los niños, dicen quienes han visitado la carpa del programa TechMed Gaza, se ven felices y, aunque algunos asisten en silla de ruedas o con lesiones que necesitan seguir tratando, parecen olvidar sus limitaciones físicas y traumas durante el tiempo de la sesión:

"Nos permite entrar a un jardín, a espacios con animales, y experiencias similares", comentó Salah Abu Rukab, un joven de 15 años que se vinculó al programa tras sufrir una lesión craneal.