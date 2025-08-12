CANAL RCN
Así quedó el carro del gimnasta olímpico Jossimar Clavo, tras atentado con explosivos en Cúcuta

El deportista y su esposa pasaban en su vehículo cuando fue detonado un explosivo contra unas torres de energía.

Así quedó el carro del gimnasta olímpico Jossimar Clavo, tras atentado con explosivos en Cúcuta
Foto: IG @jossimarcalvo

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
01:43 p. m.
Un día después de conocerse el atentado contra redes de energía en la ciudad de Cúcuta, donde resultaron heridos el gimnasta olímpico Jossimar Calvo y su esposa, el deportista publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que agradeció el apoyo que recibió en medio de la compleja situación que vivió el domingo de velitas.

La onda de la explosión impactó al vehículo y les causó algunas lesiones a él y a su pareja, heridas que, afortunadamente, no revistieron gravedad.

Mi pareja y yo vivimos un momento muy fuerte, pero gracias a Dios hoy podemos decir que estamos bien.

Así quedó el carro de Jossimar Calvo, tras atentado en Cúcuta

El vehículo particular, de color vinotinto, en el que transitaban el atleta y su esposa, recibió el impacto de la explosión. Una fotografía publicada por el deportista deja en evidencia los daños que sufrió su carro.

Las llantas y el tren delantero del automóvil quedaron completamente destruidos, producto de la explosión.

Afortunadamente todo quedó en daños materiales, y eso es una enorme bendición.

El mensaje de Jossimar Calvo, tras el atentado en el que resultó herido

La Liga de Gimnasia de Norte de Santander confirmó, horas después de los hechos ocurridos en el Anillo Vial Oriental de Norte de Santander, muy cerca de un centro comercial, que el atleta y su esposa se encontraban fuera de peligro.

En horas de la mañana de este 8 de diciembre, el gimnasta olímpico envió un mensaje de tranquilidad por su estado de salud:

“Quiero dar primeramente las gracias a Dios, a todas las personas y a los medios de comunicación que se han tomado el tiempo de escribirnos para saber cómo estamos (…) Gracias de corazón por sus mensajes, por sus bendiciones y por tenernos presentes en sus oraciones. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre”, escribió.

Dios nos protegió, nos cubrió y nos guardó en medio de una situación que pudo haber sido peor.

