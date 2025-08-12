Cloud Dancer: Pantone ya eligió el color del año 2026 que marcará tendencias

El Pantone Color of the Year 2026 ya tiene nombre y tonalidad: PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, un blanco esponjoso y luminoso que, según el Pantone Color Institute, se convierte en un “color estructural clave cuya versatilidad proporciona un marco para el espectro cromático, permitiendo que todos los colores brillen”.

Cada diciembre, el mundo creativo aguarda el anuncio que marcará tendencias en moda, diseño, belleza y decoración durante los próximos doce meses.

Pantone Color of the Year: de ‘Mocha Mousse’ en 2025 a ‘Cloud Dancer’ en 2026

Desde 1999, la elección del color del año se ha consolidado como un referente global. Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, explicó que el objetivo es “involucrar a la comunidad del diseño y a los entusiastas del color de todo el mundo en una conversación en torno al color”.

Durante 2025, el protagonista fue ‘Mocha Mousse’, un tono cálido y sofisticado inspirado en los matices del cacao y el café espumoso. Para 2026, Pantone propone un giro radical: de la profundidad de los marrones al minimalismo absoluto. ‘Cloud Dancer’ irrumpe como un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso, aportando pureza, ligereza y optimismo cromático.

Pantone apuesta por el minimalismo y la luminosidad

El instituto subraya que esta tonalidad puede adaptarse, armonizar y crear contraste en múltiples aplicaciones, desde productos de consumo hasta entornos arquitectónicos. Su carácter versátil lo convierte en un aliado para quienes buscan transmitir serenidad y equilibrio, ya sea en solitario o combinado con otras paletas.

Con esta elección, Pantone apuesta por un año teñido de minimalismo, luminosidad y expresión personal, consolidando al blanco como símbolo de renovación y esperanza en el panorama creativo global.