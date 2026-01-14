Abuelo de Yeison Jiménez asistió a la velatón en nombre del artista en Manizales

Fanáticos del cantautor colombiano Yeison Jiménez se reunieron el martes, 13 de enero, por la noche, en la Plaza de Bolívar de Manizales, para rendirle homenaje, luego de que perdiera la vida junto a cinco personas de su equipo en un siniestro aéreo, la tarde del sábado.

‘El niño de Manzanares’ reunió a cientos de personas, incluso niños y adolescentes, en una velatón en la que corearon sus canciones y enviaron mensajes de aliento a la familia.

Abuelo del artista asistió a la velatón:

Al evento asistió su abuelo, Hernán Jiménez, de 92 años, que, en medio del llanto, lamentó su temprana partida: “Es una cosa terrible. Estoy en un aburrimiento muy terrible. Ese sí fue un golpe grande. Que mi Dios lo tenga en su eterno descanso. Buen nietecito fue con nosotros”.

La plaza se llenó, como si de un concierto se tratara, con seguidores de artista, que quisieron rendir homenaje a su carrera, en el departamento que lo vio nacer. Nadie esperaba que tantas personas fueran a reunirse. Incluso, sus mismos seguidores resultaron sorprendidos:

“Es un homenaje, más que todo, a su vida. No a su muerte. No esperábamos que fuera una convocatoria tan grande, pero el hombre sigue vivo en los corazones de todo el mundo”.

Bogotá también despedirá al cantante:

En Bogotá, miles de seguidores se reunieron en el Movistar Arena de Bogotá para rendir homenaje a Jiménez y los cinco integrantes de su equipo que fallecieron en el accidente aéreo.

La jornada se dividirá en dos para hacer espacio para un mayor número de asistentes. Entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m. se realizará un primer evento, que promete repetirse entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m.

Familiares, fanáticos y otros artistas se presentaron en el estadio para dar un último adiós al intérprete de éxitos, como “Ya No Mi Amor”, “Mi Venganza”, “Por Qué la Envidia”, “Vuelve y Me Pasa” y “El Mejor”.