"Mi papá no quisiera que lloraran": Jhonny Rivera reveló el consuelo de la hija de Yeison Jiménez

Varios artistas se reunieron en el Movistar Arena de Bogotá para rendirle un homenaje a Yeison Jiménez, ese artista que supo destacarse en la música popular y que falleció a sus 34 años tras verse involucrado en un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

Jhon Alex Castaño y Jhonny Rivera, dos artistas que compartieron durante muchos años con Yeison Jiménez, quienes ya estaban consolidados en la industria tras su irrupción y que lo vieron crecer, hablaron con Noticias RCN, lamentando lo sucedido y recordando lo que vivieron.

El consuelo de la hija de Yeison Jiménez

Jhonny Rivera reveló un detalle desgarrador sobre la ceremonia para Jiménez. Comentó que la hija menor, la pequeña Thaliana de apenas 8 años de edad, está viviendo muy tranquila el momento y que incluso fue ella quien los tuvo que consolar.

"Es sorprendente Thaliana, la madurez con la que ha enfrentado esto, diciéndonos 'no lloremos porque mi papá no quería que lloráramos, mi papá quería que estuviéramos felices. Es impresionante como ha afrontado este difícil momento", comentó el cantante.

El trabajo para los artistas de música popular tras la muerte de Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño habló sobre mantener el legado de Yeison Jiménez. "Nos queda la tarea de seguir dejándolo arriba, de seguir enamorando mucha gente y seguir representando el país con nuestra música popular".

Hacer música día y noche, es la meta que siempre tuvo. Ver el género popular arriba y nunca dejar morir este nombre y esa tarea", comentó el cantante, visiblemente afectado tras la pérdida de uno de sus colegas más cercanos.