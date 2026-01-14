"Vas a ser más grande que yo": Arelys Henao recordó tierna anécdota junto a Yeison Jiménez
La artista habló con Noticias RCN durante el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena y recordó los inicios del caldense en la música.
Noticias RCN
12:39 p. m.
Este 14 de enero, se está llevando a cabo un homenaje para Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, donde fanáticos y colegas le están dando el último adiós al artista de música popular más importante del país durante los últimos años.
Varios artistas que compartieron con Yeison se hicieron presentes en el recinto, donde recordaron detalles sobre la vida de este músico de 34 años. Arelys Henao, quien le dio su apoyo desde sus inicios en la industria, recordó una tierna anécdota.
Arelys Henao y la anécdota junto a Yeison Jiménez
La cantautora habló con Noticias RCN en donde recordó el impulso que le brindó hace varios años, cuando lo dejó cantar una de sus canciones durante un concierto en Bogotá.
"Yo lloraba y recordaba cuando en un concierto en 2012 acá en Bogotá, alguien se me acercó y me dijo 'hay un jovencito que trabaja en Corabastos y quiere cantar una canción antes de ti, ¿lo puedes dejar?' Yo dije claro que sí, con todo gusto".
Me senté en el camerino a escucharlo cantar, cantaba con fuerza. Luego vino y me abrazó y me dijo 'yo quiero ser como tú'. Yo le dije 'mi amor, vas a ser más grande que yo porque estás muy joven, trabaja con disciplina'. Nos fuimos siendo tan amigos que me llamaba y pasábamos horas hablando.
El sueño de Yeison Jiménez que se cumpliría tras su muerte
Otro de los puntos que mencionó Henao, era los sueños que tenía Yeison Jiménez con la música popular. Soñaba con que el género llegara hasta los premios Grammy y que todos los artistas estuvieran unidos.
Ayer recibí una llamada donde me decía vamos a hacer realidad lo que siempre quiso Yeison y era luchar para que la música popular estuviera los Grammys. Vamos a viajar una comitiva a Miami a trabajar en eso.