Asesinaron a tiros a un menor de 15 años en Cartagena tras disputa por una piedra: ¿qué pasó?

La intolerancia en Cartagena volvió a cobrar una vida en el sur de la ciudad. Un adolescente de 15 años fue asesinado en el barrio Olaya Herrera después de un enfrentamiento que comenzó mientras jugaba con vecinos lanzando piedras.

En el hecho, también resultaron heridos el padre de la víctima y el presunto agresor, de 23 años.

Familiares aseguran que la situación escaló de manera rápida y violenta.

Asesinaron a tiros a un menor de 15 años en Cartagena tras disputa por una piedra

Según el relato de Marelis Contreras, tía del menor, todo comenzó cuando el adolescente participaba en juegos con otros vecinos, lanzando piedras. Una de estas piedras golpeó al presunto agresor, un adulto de 23 años, lo que desató una discusión que pronto pasó a los golpes.

Ellos estaban peleando porque mi sobrino estaba partiendo botellas en el campo. Es de la nada, parece, porque el muchachito tiene como aires de grandeza, no sé, y le pega una piedra en la rodilla. Cuando él le pega la piedra, mi sobrino le dice qué pasa, y él enseguida se le cuadra, y pelean.

Tras la pelea inicial, el joven se refugió en su vivienda junto a familiares. Sin embargo, el agresor lo siguió hasta su casa y sacó un revolver, disparando en repetidas ocasiones. La tía narró cómo ocurrió el mortal ataque:

Se para y le hace el primer tiro y no le da, el segundo se lo pega en la frente.

Durante este nuevo enfrentamiento, el padre del menor resultó gravemente herido al intentar defender a su hijo, y el presunto agresor también sufrió lesiones antes de ser capturado.

Capturan a joven que asesinó a un menor tras una pelea en Cartagena

El comandante operativo de la Policía de Cartagena, Carlos Nieto, confirmó que gracias a la colaboración de la ciudadanía, lograron localizar y detener al hombre de 23 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General.

Gracias a la información de la ciudadanía, se logra dar la ubicación de un sujeto de 23 años que posteriormente fue capturado, y puesto a disposición de la Fiscalía General, con la presunta participación y sumisión de estos hechos.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a la comunidad: ningún altercado justifica el uso de armas, y reiteraron la necesidad de resolver los conflictos mediante el diálogo y la tolerancia.