Estudio de la sangre menstrual: la apuesta científica para detectar enfermedades en las mujeres

El estudio de la sangre menstrual ha sido considerada por científicos como una verdadera “mina de investigación”, pues son pocos los laboratorios que hoy en día han implementado pruebas para estudiar este fluido complejo.

Ante la falta de atención para analizar esta sangre, varias startups de biotecnología han centrado sus fuerzas en estudiar qué hay detrás de este compuesto para incluso llegar a identificar enfermedades complejas del útero.

Estudios a la sangre menstrual

Según Ridhi Tariyal, cofundador y director ejecutivo de la startup NextGen Jane, actualmente se está trabajando de la mano con otras empresas emergentes para crear mejores pruebas de diagnóstico ante enfermedades como la endometriosis. Su objetivo es ofrecer un diagnóstico por medio de métodos más rápidos, económicos, menos invasivos y más certeros.

Es por esto que su compañía se encuentra estudiando la sangre menstrual que se compone de proteínas, hormonas, bacterias, tejido endometrial y células provenientes de la cavidad vaginal, cuello uterino, trompas de Falopio y ovarios.

Según Tariyal, en conversación con la BBC, con esta muestra se obtiene acceso a estas células y demás características moleculares que no se encuentran en la sangre completa, saliva, orina y demás tipos de fluidos.

Denominada como una biopsia natural, NextGen se encarga de enviar tampones de algodón que son diseñados específicamente para que sus voluntarias los usen durante sus ciclos menstruales. Según sus cifras, han analizado más de dos mil muestras en más de 330 mujeres desde su fundación.

¿Qué se puede encontrar al estudiar la sangre menstrual?

Según la bióloga reproductiva Christine Metz, la sangre menstrual se ha utilizado para identificar biomarcadores de endometriosis, tanto en mujeres sanas como mujeres infértiles.

Pero ahora se encuentran investigando este fluido para detectar otras enfermedades, tales como el cáncer de endometrio, adenomiosis, y otras afecciones inmunitarias como el hipotiroidismo, hipertiroidismo, artritis reumatoide, lupus y esclerosis múltiple.

Otras investigaciones le están apostando a la identificación de más enfermedades, por medio de la sangre menstrual, como la diabetes e infecciones de transmisión sexual como la clamidia y la gonorrea.