Hallan restos humanos con los documentos de Juan Pablo Icabuco en Entre Nubes, Usme: desapareció hace 9 meses

Nueve meses de angustia, incertidumbre y búsqueda constante parecen llegar a un punto decisivo para la familia de Juan Pablo, un joven que había desaparecido en Bogotá y cuyo caso mantuvo en alerta a sus seres queridos durante meses.

Hallan restos humanos con los documentos de Juan Pablo Icabuco en Entre Nubes, Usme

El hallazgo de unos restos humanos en el sector de Entre Nubes, en la localidad de Usme, reavivó las esperanzas de la familia de obtener respuestas.

Según lo que les informaron las autoridades, junto al cuerpo fueron encontrados los documentos del joven, por lo que ahora el proceso se encuentra en manos de Medicina Legal, entidad que deberá confirmar la identidad mediante estudios forenses.

Durante todo este tiempo, sus familiares aseguran que tocaron múltiples puertas para lograr avances en la búsqueda, mientras enfrentaban la incertidumbre diaria de no saber qué había ocurrido con él. Así lo dijo un familiar:

Realmente no lo buscaron. Nosotros tocamos muchísimas puertas y a Juan no lo buscaron. A él lo hallaron.

Ha sido difícil identificar el cuerpo por el estado de los restos humanos

El hallazgo del cuerpo se produjo en el sector de Entre Nubes, en la localidad de Usme. Tras la noticia, las autoridades contactaron a los familiares para informarles que en el lugar fue encontrado un cuerpo que portaba los documentos de Juan Pablo.

Sin embargo, debido al estado del hallazgo, el proceso de identificación debe realizarse mediante procedimientos técnicos y científicos.

Los restos fueron trasladados a Medicina Legal, donde se adelantarán análisis especializados que incluyen la revisión de carta dental, historia clínica y estudios antropológicos, con el fin de confirmar si efectivamente se trata del joven desaparecido.

Un familiar explicó la situación actual del caso.

Nos dicen que hay un cuerpo con los documentos de él y que debe ir a Medicina Legal. Hasta el momento estamos esperando que Medicina Legal determine mediante un informe y acerca de todo el tema de carta dental, historia clínica, porque pues el hallazgo ya son restos humanos.

Para la familia, la prioridad ahora es que el proceso avance con rapidez para poder tener certeza sobre lo ocurrido y darle al joven un descanso digno.

De que tenga un descanso digno, de que este olor y esta angustia terminen y que ya él también pueda descansar.

De acuerdo con cifras conocidas, durante 2025 en Bogotá fueron reportadas 2.279 personas desaparecidas.

De ese total, 1.055 fueron encontradas con vida, 72 fueron halladas fallecidas y 1.152 continúan desaparecidas, sin que hasta ahora se conozca su paradero.