¿En algún momento hubo riesgo durante el incidente de dos aviones en El Dorado?

Un nuevo incidente aéreo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá generó preocupación entre usuarios de plataformas de seguimiento aéreo, quienes detectaron que dos aviones comerciales coincidieron peligrosamente durante su aproximación a la misma pista de aterrizaje.

El suceso, que ya está bajo investigación oficial, ocurrió cuando una aeronave de Qatar Airways y otra de Lufthansa se aproximaron simultáneamente a las pistas sur de la terminal aéreo.

¿Por qué quedaron cerca ambos aviones?

Según explicó el general en retiro Gonzalo Cárdenas, exsecretario de sistemas operacionales de la Aerocivil, en diálogo con Noticias RCN, las dos aeronaves venían en secuencia de aproximación hacia las pistas sur del aeropuerto, dado que la pista norte se encontraba bloqueada por un avión de Avianca.

Las imágenes capturadas muestran claramente cómo ambas aeronaves quedaron superpuestas durante el proceso, obligando a una de ellas a abortar el aterrizaje.

El experto detalló que la secuencia de aproximación establecía primero al vuelo de Qatar y posteriormente al de Lufthansa, con una separación de cuatro millas longitudinales.

“El primer piloto hace una aproximación y el procedimiento queda un poco cerrado y hace que se sobrepongan el uno sobre el otro”, explicó Cárdenas.

¿A cuánta distancia quedaron?

Ante la situación, el segundo piloto de la aeronave Lufthansa fue autorizado por la Torre de Control del Dorado para ejecutar un procedimiento de ‘go around’ o sobrepaso, que consiste en volver a ganar altitud y realizar una nueva aproximación. Cárdenas aseguró que nunca hubo un riesgo de colisión porque los pilotos siempre se tuvieron a la vista mutuamente.

El general retirado enfatizó que la distancia entre las dos pistas es de 700 metros, condiciones que calificó como muy cerradas para este tipo de aproximación. Además, indicó que las condiciones meteorológicas permitieron mantener visualización constante entre ambas aeronaves y la torre de control.

Este es el tercer incidente reportado este año en el aeropuerto El Dorado, después del cruce de un helicóptero de la Fuerza Aérea y el aterrizaje abortado de un avión de Latam. Cárdenas destacó que el trabajo de los controladores aéreos es muy complejo, que requiere concentración permanente y que trabajan jornadas de seis horas debido a la alta carga emocional.

“El servicio de control de tráfico aéreo de Colombia es un servicio muy profesional”, afirmó al detallar que en la torre de El Dorado trabajan más de 20 personas simultáneamente, incluyendo supervisores y jefes de turno. El aeropuerto procesa 50 millones de pasajeros al año y se ubica entre los tres principales de América Latina.

Cárdenas hizo un llamado a la sensatez: “Es necesario revisar en sumo grado qué fue lo que puntualmente sucedió para evitar que esto se pueda volver a presentar”. Las autoridades están recogiendo videos, audios de la torre de control y llevarán a cabo entrevistas a los pilotos involucrados.