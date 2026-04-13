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Familias de los 69 muertos en accidente aéreo podrían demandar: ningún avión Hércules tiene seguro

La contralora de Defensa a cargo del caso señaló que esta evidencia podría representar una compensación económica para las víctimas de la tragedia.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
11:39 a. m.
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La Contraloría reveló que los cuatro aviones C-130 Hércules operativos de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) no cuentan con póliza de seguro vigente desde su llegada al país en septiembre de 2020.

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Lo más grave de lo que se ha hallado en la investigación es que dentro de estas aeronaves no aseguradas estaría el avión siniestrado el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde fallecieron 69 personas.

Efectivamente, a través de una certificación que nos da la FAC evidenciamos que esta aeronave no está asegurada.

La contralora delegada en Seguridad y Defensa, Doris Pizarro, confirmó que "desde que llegaron las mismas no estaban aseguradas", situación que fue detectada durante auditorías financieras al sector defensa.

Avión Hércules C-130 accidentado en Puerto Leguízamo no estaba asegurado
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Los graves riesgos de que las aeronaves no estén aseguradas

El informe de la Contraloría advierte la ausencia de aseguramiento de la aeronave Hércules y alerta de riesgos fiscales en el sector defensa, también señala que el 19% de las aeronaves de la FAC operan sin cobertura.

Según Pizarro, la ausencia de seguros afecta cuatro coberturas esenciales: protección del casco de la aeronave, responsabilidad civil ante terceros y pasajeros, componentes y repuestos, y el accidente personal de tripulación.

De 17 aeronaves registradas, al 31 de marzo se evidenció que operaban sin seguros cuatro unidades y una quinta estaba en proceso de baja.

El aseguramiento de estas aeronaves es supremamente costoso debido a que operan en zonas de alto riesgo, pero la ley obliga a todo ordenador del gasto a asegurar los bienes del Estado.

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¿Familias de las víctimas podrían ser indemnizadas?

El organismo de control alertó sobre potenciales riesgos fiscales millonarios para el Estado colombiano. Frente a los hallazgos, las 69 familias de las víctimas del accidente de Puerto Leguízamo podrían demandar al gobierno por falla en el servicio, costos que serían mayores ante la ausencia de aseguramiento.

El tema de que no esté en aseguramiento puede generar frente a mecanismos de compensación económica a favor de los tripulantes afectados por este siniestro (víctimas).

La investigación determinará responsabilidades individuales. Las auditorías identificarán hallazgos administrativos, fiscales o disciplinarios contra funcionarios del Ministerio de Defensa y la FAC.

Los resultados definitivos de la auditoría se conocerán entre mayo y junio de 2025, cuando se establezcan las responsabilidades fiscales de quienes debieron asegurar las aeronaves y no lo hicieron durante más de cuatro años.

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