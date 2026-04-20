Aerocivil se pronuncia sobre incidente de dos aviones en El Dorado: “Evento operacional”

Hace pocas horas, ocurrió un delicado hecho en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Algunas aplicaciones de rastreo mostraron un vuelo proveniente de Frankfurt y otro de Sao Paulo que se aproximaron al momento de aterrizar.

De acuerdo con Flightradar 24, un usuario reportó que en la noche del domingo 19 de abril, los aviones QR8174 (de Qatar Airways desde Sao Paulo) y LH542 (de Lufthansa desde Frankfurt) estuvieron muy cerca. El segundo a pocos pies por encima del otro antes de elevarse para un aterrizaje fallido.

La versión de la Aerocivil: nunca hubo riesgo

El avión proveniente de suelo brasileño aterrizó sin complicaciones, pero el otro tuvo que retornar dado que iba a llegar a la misma pista. Finalmente, logró aterrizar en la segunda aproximación.

La Aeronáutica Civil se pronunció e indicó que los dos aviones estaban en las pistas 32 derecha y 32 izquierda, respectivamente. La primera estaba temporalmente no disponible por un bloqueo de otra aeronave.

Por causa de esto, los aviones de Qatar Airways y Lufthansa fueron direccionados a la pista 32 izquierda. Esto hizo que el primero disminuyera su velocidad a la distancia horizontal.

Otro incidente en El Dorado

La entidad enfatizó que, a pesar de la situación, siempre hubo separación vertical controlada y segura. Con respecto a la tripulación del segundo vuelo, se supo que se hizo una aproximación frustrada, una acción normal y común a nivel internacional.

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“El análisis técnico confirma que se trató de un evento operacional gestionado bajo control, y en ningún momento representó una situación crítica o un riesgo real para la seguridad aérea de los pasajeros o las tripulaciones”, concluyó la Aerocivil.

Cabe mencionar que este no es el único incidente reciente ocurrido en el aeropuerto El Dorado.

Uno de los más recientes se dio el 20 de febrero, cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea casi se accidenta con un avión comercial. El hecho se presentó cuando un vuelo de Latam estaba a punto de despegar.

En ese momento, el helicóptero ingresó la pista y obligó a que el avión cancelara el despegue e hiciera una maniobra.