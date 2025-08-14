CANAL RCN
Colombia

Acoso laboral en una cárcel de Armenia llevó a la destitución de 10 años a teniente

La sanción contra una excomandante de cárcel en Quindío responde a conductas reiteradas de acoso laboral contra una subalterna.

Inpec
FOTO: Inpec Colombia

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
11:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilidad general por 10 años de la teniente Adriana Rodríguez Segura, excomandante de vigilancia del Centro de Reclusión de Mujeres Villa Cristina en el Quindío, tras comprobar su responsabilidad en un caso de acoso laboral contra una funcionaria bajo su mando.

Inpec confirmó que Petro dio la orden de trasladar cabecillas de bandas criminales a evento en Antioquia
RELACIONADO

Inpec confirmó que Petro dio la orden de trasladar cabecillas de bandas criminales a evento en Antioquia

La decisión, emitida en fallo de primera instancia, fue tomada por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Quindío, que determinó que Rodríguez Segura incurrió en conductas reiteradas y arbitrarias que afectaron la estabilidad emocional, física y funcional de la dragoneante Isabel Cristina Buitrago Martínez.

Falta gravísima y sanción disciplinaria

El ente de control calificó la falta como gravísima a título de dolo, lo que implica que la conducta fue cometida con plena conciencia de su ilicitud. La sanción incluye la prohibición de ejercer cargos públicos durante una década, medida que busca salvaguardar el respeto por los derechos laborales y prevenir futuras conductas abusivas en el ámbito institucional.

La Procuraduría destacó que este tipo de comportamientos vulnera los principios de respeto, dignidad y buen trato que deben prevalecer en las relaciones laborales, especialmente dentro de instituciones de seguridad y reclusión, donde la jerarquía no puede ser utilizada para ejercer abuso de autoridad.

Posibilidad de apelación

El fallo de primera instancia no es definitivo. La teniente sancionada tiene el derecho de presentar recurso de apelación, que será revisado por la instancia superior competente. De ser ratificada la decisión, la inhabilidad se mantendrá vigente durante todo el tiempo estipulado, impidiéndole asumir cualquier cargo en el sector público.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Procuraduría General de la Nación

Suspenden por un año a excomandante de la Policía de Cúcuta por malos tratos a subalterna

Miguel Uribe

Miguel Uribe y los mensajes políticos alrededor de su asesinato: ¿Qué representan?

EPM

EPM celebra 70 años con un recorrido por sus grandes hitos

Otras Noticias

Karol G

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo en la NFL desde São Paulo

La cantante antioqueña encabezará el popular espectáculo de YouTube.

América de Cali

Clásico femenino desata polémica: Santa Fe jugará sin público por denuncia de racismo

Santa Fe anunció que su equipo femenino jugará a puerta cerrada mientras se investigan los presuntos actos de racismo denunciados por América de Cali.

Cuidado personal

Investigaciones asocian un microbioma intestinal con el secreto detrás de la longevidad

Brasil

Defensa de Jair Bolsonaro pide su absolución en juicio por intento de golpe de Estado

Dólar

Atención al precio del dólar en Colombia hoy 14 de agosto: así inició la jornada este jueves