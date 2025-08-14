Acoso laboral en una cárcel de Armenia llevó a la destitución de 10 años a teniente

La Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilidad general por 10 años de la teniente Adriana Rodríguez Segura, excomandante de vigilancia del Centro de Reclusión de Mujeres Villa Cristina en el Quindío, tras comprobar su responsabilidad en un caso de acoso laboral contra una funcionaria bajo su mando.

La decisión, emitida en fallo de primera instancia, fue tomada por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Quindío, que determinó que Rodríguez Segura incurrió en conductas reiteradas y arbitrarias que afectaron la estabilidad emocional, física y funcional de la dragoneante Isabel Cristina Buitrago Martínez.

Falta gravísima y sanción disciplinaria

El ente de control calificó la falta como gravísima a título de dolo, lo que implica que la conducta fue cometida con plena conciencia de su ilicitud. La sanción incluye la prohibición de ejercer cargos públicos durante una década, medida que busca salvaguardar el respeto por los derechos laborales y prevenir futuras conductas abusivas en el ámbito institucional.

La Procuraduría destacó que este tipo de comportamientos vulnera los principios de respeto, dignidad y buen trato que deben prevalecer en las relaciones laborales, especialmente dentro de instituciones de seguridad y reclusión, donde la jerarquía no puede ser utilizada para ejercer abuso de autoridad.

Posibilidad de apelación

El fallo de primera instancia no es definitivo. La teniente sancionada tiene el derecho de presentar recurso de apelación, que será revisado por la instancia superior competente. De ser ratificada la decisión, la inhabilidad se mantendrá vigente durante todo el tiempo estipulado, impidiéndole asumir cualquier cargo en el sector público.