CANAL RCN
Colombia Video

Ocho meses sin Tatiana Hernández: sus padres mantienen la esperanza

Los padres de la joven médico han enfrentado la ausencia de respuestas concretas y aseguran haber sentido poco acompañamiento.

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
07:55 p. m.
Ocho meses después de la desaparición de la médico Tatiana Hernández en Cartagena, sus padres mantienen viva la esperanza de encontrarla. A través de un emotivo video, la familia envió un mensaje directo a la joven, quien fue vista por última vez en un espolón de la ciudad el año pasado.

“Tatianita, no vamos a parar esta búsqueda, vamos a continuar hasta encontrarte y poder traerte a casa sana y salva con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo”, expresaron los padres de la profesional de la salud en el material audiovisual difundido recientemente.

Un caso sin pistas claras

La desaparición de Tatiana Hernández ocurrió hace exactamente ocho meses, un período marcado por el silencio y la incertidumbre. Los padres de la joven médico han enfrentado la ausencia de respuestas concretas y aseguran haber sentido poco acompañamiento en el proceso de búsqueda.

En el video dirigido a su hija, los progenitores reforzaron su compromiso: “Hija, si estás viendo este video, tenlo por seguro que tus padres no van a desfallecer hasta encontrarte. Ten mucha fe y mantén la calma que prontamente vamos a estar juntos”, manifestaron en un mensaje cargado de emotividad.

Fe y esperanza intactas

El caso permanece abierto sin novedades significativas. Las autoridades locales no han reportado avances en la investigación, mientras la familia sostiene su esperanza en que la joven profesional pueda ser localizada con vida.

La última vez que se tuvo registro de Tatiana Hernández fue en un espolón de la ciudad amurallada, uno de los puntos emblemáticos de Cartagena. Desde entonces, no se han confirmado nuevos avistamientos ni información que permita esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Los padres reiteraron su fe inquebrantable en que podrán reencontrarse con su hija. “La ausencia de Tatiana sigue doliendo, pero la fe de sus papás permanece firme, con la esperanza intacta de volverla a abrazar”, concluye el mensaje familiar que busca mantener vigente el caso en la opinión pública.

